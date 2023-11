Calendario ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2023: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di ciclocross sta muovendo i primissimi passi della sua stagione 2023-2024. Siamo al terzo appuntamento dell’annata, il secondo consecutivo in Belgio dopo quello di Maasmechelen; domenica 12 novembre sarà Dendermonde ad accogliere le grandi sfide per la leadership della classifica.

Dopo le prime gare dedicate alle categorie juniores, saranno le donne élite ad aprire le danze per i professionisti alle 13.40. Al momento Fem Van Empel, in testa alla classifica dopo le prime due gare grazie ad altrettanti successi, non è nella startlist: sarebbe una bella occasione per Ceylin Del Carmen Alvarado al suo inseguimento. Gli uomini scenderanno in gara alle 15.10, con Lars Van Der Haar a difendersi dagli attacchi di Eli Iserbyt e Thibau Nys.

Le gare della Coppa del Mondo di ciclocross di scena a Dendermonde il prossimo 12 novembre non verranno coperte da una diretta televisiva. Sarà possibile seguire le gare élite in streaming sui servizi di Eurosport: la sezione watch di Eurosport.it e su Discovery+.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023, IL PROGRAMMA

12 novembre – Dendermonde

10.30 – prova donne juniores – nessuna copertura tv o streaming

12.00 – prova uomini junior – nessuna copertura tv o streaming

13.40 – prova donne élite – diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

15.10 – prova uomini élite – diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi