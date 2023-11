Calendario NHK Trophy 2023: programma, orari, tv, streaming, Grand Prix pattinaggio artistico

La rassegna itinerante giunge alla fine della sua fase di qualificazione. Si disputerà dal 24 al 26 novembre l’NHK Trophy 2023, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico.

Sarà un appuntamento particolarmente importante per l’Italia, motivata a centrare almeno due posti per le Finali di Pechino. Ai nastri di partenza ci saranno Charléne Guignard-Marco Fabbri, i quali partiranno con i favori del pronostico nella gara della danza. Grande lotta poi nelle coppie d’artistico, con Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, pronti a darsi battaglia per ottenere il pass. Presente poi Gabriele Frangipani, reduce dall’accattivante prestazione alla Cup Of China.

Fari puntati poi sul Campione Mondiale Shoma Uno e, in campo femminile, su Mai Mihara e Anastasiia Gubanova. Da misurare anche le prestazioni della coppia Minerva Fabianne Hase-Nikita Volodin, apparsa in una condizione di forma smagliante al Grand Prix di Espoo.

Tutte le gare del Grand Prix di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente su Discovery Plus. Per l’NHK Trophy 2023 sono previsti possibili collegamenti in diretta e trasmissioni in differita su Eurosport 1, Eurosport 2 oltre che su RAI SPORT HD+ (palinsesto in lavorazione).

NHK TROPHY 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 24 novembre

4:25-5:45 Rhythm dance danza su ghiaccio

6:15-7:50 Short program individuale femminile

8:15-9:25 Short program coppie d’artistico

11:00-12:35 Short program individuale maschile

Sabato 25 novembre

3:50-5:25 Free dance danza sul ghiaccio

5:50-8:20 Free program individuale femminile

9:10-10:50 Free program coppie d’artistico

11:30-13:40 Free program individaule maschile

Domenica 26 novembre

5:20-8:00 Exhibition Gala

NHK TROPHY 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: possibili collegamenti in diretta e trasmissioni in differita su RAI SPORT HD+

Diretta Streaming: integrale su Discovery+

Foto: Pier Colombo