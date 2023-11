Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Killington 2023: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom femminili

La Coppa del Mondo 2023-2024 si trasferisce in America e per le ragazze arriva la classica tappa di Killington. Sono di nuovo protagoniste nel weekend le specialità tecniche; sabato 25 è in programma il secondo gigante stagionale dopo Solden con la prima manche alle 16.00 italiane e la seconda alle 19.00; mentre domenica 26, con gli stessi orari del giorno precedente, spazio a un nuovo appuntamento tra i rapid gates dopo la doppietta di Levi.

Si torna finalmente a parlare di gigante nel Circo Bianco e dopo l’entusiasmante apertura sul ghiacciaio del Rettenbach ci si trasferisce negli USA per una delle gare più belle dell’anno. Sabato 26 il pettorale rosso e ruolo di atleta da battere spetta alla svizzera Lara Gut Behrami ma le avversarie non mancano in una delle discipline più competitive e affascinanti dell’intero circuito. Nella tappa di casa ci tiene a far bene Mikaela Shiffrin, apparsa nelle prime uscite ancora lontana dalla forma ideale e dalla schiacciasassi ammirata nello scorso inverno soprattutto proprio in gigante. Petra Vlhova proverà a mettere un altro mattoncino nella battaglia per la generale, mentre guardando in casa Italia si può sognare con Marta Bassino e Federica Brignone, terza nel primo appuntamento a Solden.

La domenica invece andrà in scena il terzo appuntamento per quello che riguarda lo slalom. A Levi la slovacca Petra Vlhova ha dimostrato di avere una marcia in più di tutte le altre, ma è uscita dalla località finlandese con il sorriso spezzato a metà dopo la vittoria con ampio margine della prima gara e l’inforcata nella seconda. In Lapponia abbiamo rivisto una Katharina Liensberger ai livelli che le spettano, soprattutto con il podio arpionato il sabato, mentre conferma ai vertici per Lena Duerr. Per la Shiffrin vale lo stesso discorso fatto in precedenza, non al meglio ma sempre pericolosissima in più davanti al pubblico amico. Capitolo Italia con molte più ombre che luci, anzi l’unico sorriso arriva da una ritrovata Martina Peterlini, per il resto urgono risposte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del weekend di Killington (Statu Uniti) valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Il gigante di sabato e lo slalom di domenica saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO KILLINGTON 2023

Sabato 25 novembre

Ore 16.00 Prima manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

Domenica 26 novembre

Ore 16.00 Prima manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

Ore 19.00 Seconda manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO KILLINGTON: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse