Calendario Coppa del Mondo biathlon 2023-2024: programma, tutte le date, quando si svolgono i Mondiali

Nel prossimo weekend si comincia. L’avventura della Coppa del Mondo di biathlon prenderà il via da Oestersund (Svezia) dal 25 novembre e gli atleti saranno chiamati a uno sforzo non indifferente. Si preannuncia una stagione particolarmente intensa, con la conferma della tappa in Italia, prevista ad Anterselva dal 18 al 21 gennaio 2024 con le short individual, le staffette miste e le mass start. Mondiali a Nove Mesto dal 7 al 18 febbraio.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2023-2024 E MONDIALI 2024

25 novembre-03 dicembre 2023 – Coppa del Mondo Oestersund (Svezia)

Sabato 25 novembre 12.30: single mixed relay

Sabato 25 novembre 14.50: staffetta mista

Domenica 26 novembre 11.20: individuale femminile

Domenica 26 novembre 14.30: individuale maschile

Mercoledì 29 novembre 15.20: staffetta femminile

Giovedì 30 novembre 15.20: staffetta maschile

Venerdì 01 dicembre 14.45: sprint femminile

Sabato 02 dicembre 14.45: sprint maschile

Domenica 03 dicembre 14.00: pursuit femminile

Domenica 03 dicembre 16.00: pursuit maschile

04-10 dicembre 2023 – Coppa del Mondo Hochfilzen (Austria)

Venerdì 08 dicembre 11.30: sprint maschile

Venerdì 08 dicembre 14.25: sprint femminile

Sabato 09 dicembre 12.15: pursuit maschile

Sabato 09 dicembre 14.45: pursuit femminile

Domenica 10 dicembre 11.30: staffetta maschile

Domenica 10 dicembre 14.15: staffetta femminile

11-17 dicembre 2023 – Coppa del Mondo Lenzerheide (Svizzera)

Giovedì 14 dicembre 14.15: sprint femminile

Venerdì 15 dicembre 14.15: sprint maschile

Sabato 16 dicembre 12.30: pursuit femminile

Sabato 16 dicembre 14.30: pursuit maschile

Domenica 17 dicembre 12.30: mass start femminile

Domenica 17 dicembre 14.45: mass start maschile

01-07 gennaio 2024 – Coppa del Mondo Oberhof (Germania)

Giovedì 04 gennaio 12.30: sprint maschile

Venerdì 05 gennaio 14.25: sprint femminile

Sabato 06 gennaio 12.25: pursuit maschile

Sabato 06 gennaio 14.40: pursuit femminile

Domenica 07 gennaio 11.30: staffetta maschile

Domenica 07 gennaio 14.25: staffetta femminile

08-14 gennaio 2024 – Coppa del Mondo Ruhpolding (Germania)

Mercoledì 10 gennaio 14.30: staffetta femminile

Giovedì 11 gennaio 14.30: staffetta maschile

Venerdì 12 gennaio 14.30: sprint femminile

Sabato 13 gennaio 14.30: sprint maschile

Domenica 14 gennaio 12.30: pursuit femminile

Domenica 14 gennaio 14.45: pursuit maschile

15-21 gennaio 2024 – Coppa del Mondo Anterselva (Italia)

Giovedì 18 gennaio 14.20: short individual maschile

Venerdì 19 gennaio 14.20: short individual femminile

Sabato 20 gennaio 12.55: single mixed relay

Sabato 20 gennaio 14.45: staffetta mista

Domenica 21 gennaio 12.30: mass start maschile

Domenica 21 gennaio 14.45: mass start femminile

05-18 febbraio 2024 – Mondiali Nove Mesto (Repubblica Ceca)

Mercoledì 07 febbraio 17.20: staffetta mista

Venerdì 09 febbraio 17.20: sprint femminile

Sabato 10 febbraio 17.05: sprint maschile

Domenica 11 febbraio 14.30: pursuit femminile

Domenica 11 febbraio 17.05: pursuit maschile

Martedì 13 febbraio 17.10: individuale femminile

Mercoledì 14 febbraio 17.20: individuale maschile

Giovedì 15 febbraio 18.00: single mixed relay

Sabato 17 febbraio 13.45: staffetta femminile

Sabato 17 febbraio 16.30: staffetta maschile

Domenica 18 febbraio 14.15: mass start femminile

Domenica 18 febbraio 16.30: mass start maschile

26 febbraio-03 marzo 2024 – Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen (Norvegia)

Giovedì 29 febbraio 14.15: individuale femminile

Venerdì 01 marzo 14.15: individuale maschile

Sabato 02 marzo 13.20: mass start femminile

Sabato 02 marzo 15.20: mass start maschile

Domenica 03 marzo 12.45: single mixed relay

Domenica 03 marzo 14.45: staffetta mista

04-10 marzo 2024 – Coppa del Mondo Soldier Hollow (Utah, Stati Uniti)

Venerdì 08 marzo 20.25: staffetta maschile

Venerdì 08 marzo 23.00: sprint femminile

Sabato 09 marzo 20.25: staffetta femminile

Sabato 09 marzo 23.00: sprint maschile

Domenica 10 marzo 17.00: pursuit femminile

Domenica 10 marzo 18.50: pursuit maschile

11-17 marzo 2024 – Coppa del Mondo Canmore (Canada)

Giovedì 14 marzo 17.40: sprint femminile

Venerdì 15 marzo 17.40: sprint maschile

Sabato 16 marzo 18.10: pursuit femminile

Sabato 16 marzo 22.10: pursuit maschile

Domenica 17 marzo 18.10: mass start femminile

Domenica 17 marzo 22.20: mass start maschile

