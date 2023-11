Calendario Grand Prix pattinaggio artistico Espoo 2023: programma, orari, tv, streaming

La carovana del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico torna nuovamente in Europa. Dopo la Cup Of China infatti si svolgerà in questo weekend il Grand Prix di Espoo, quinta e penultima tappa della rassegna itinerante in scena in Finlandia dal 17 al 19 novembre 2023.

Come sempre l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista, complice la presenza di Matteo Rizzo, motivato a salire di nuovo sul podio dopo la brillante terza posizione di Skate Canada, scontrandosi con avversari di alto profilo com il Vice Campione Mondiale Cha Juhnwa e il nipponico Kao Miura. Prevista anche la partecipazione di Nikolaj Memola, chiamato al riscatto dopo il debutto problematico del Grand Prix di Angers.

Fari puntati poi su Sara Conti-Niccolò Macii, sul ghiaccio con l’ambizione di staccare il pass per le Finali tenendo aperta la striscia di risultati positivi delle coppia d’artistico italiane, in top 3 in tre tappe su quattro fino a questo momento (con tre team diversi). Dentro anche Lara Naki Gutmann, la quale si misurerà con un gruppo di rivali molto quotate tra cui spicca Kaori Sakamoto, mentre nella danza a fare la voce grossa saranno Madison Chock-Evan Bates, anche loro a caccia del ticket per l’ultimo atto.

Tutte le gare del Grand Prix di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente su Discovery Plus. Per il Grand Prix di Espoo è inoltre prevista un’ampia programmazione sui canali lineari Eurosport 1,2. Previsti inoltre anche dei collegamenti in differita da parte di RAI Sport+HD (palinsesto in via di definizione). Di seguito il programma completo.

GRAND PRIX ESPOO 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 17 novembre

12:00-13:29 Short program individuale maschile

13:50-14:55 Short program coppie d’artistico

16:00-17:29 Short program individuale femminile

17:50-19:08 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 18 novembre

11:30-13:17 Free program individuale maschile

13:40-16:57 Free program coppie d’artistico

16:30-18:17 Free program individuale femminile

18:40-19:11 Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 19 novembre

13:00-15:30 Exhibition Gala

GRAND PRIX ESPOO 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: Eurosport 1: tutte le gare del venerdì; Eurosport 2: free program uomini; RAI SPORT+HD: tutte le gare del venerdì + free program uomini

Diretta Streaming: integrale su Discovery+, Sky Go, DAZN (per le gare in programmazione sui canali lineari di Eurosport), RAI Play (per le gare in programmazione su RAISPORT+HD)

Foto: Pier Colombo