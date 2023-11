Calendario Coppa del Mondo speed skating Pechino 2023: programma, orari, tv, streaming

Prosegue nel fine settimana la stagione 2023-2024 dello speed skating, che prevede la seconda tappa di Coppa del Mondo a Pechino, in Cina, che si aprirà venerdì 17 e si chiuderà domenica 19, con 14 gare in calendario.

Prevista una doppia sfida sui 500 sia per gli uomini che per le donne, poi 1000 e 1500 sia al maschile che al femminile, 3000 per le donne e 5000 per gli uomini, infine in programma team sprint e mass start sia al femminile che al maschile.

Non è prevista la diretta tv, ma le gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, in programma a Pechino, in Cina, saranno fruibili in diretta streaming per la Division A su eurosport.it, discovery+ e sul canale YouTube Skating ISU.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO PECHINO 2023

Venerdì 17 novembre

Dalle 06.30 Division B

1500 metri femminili

500 metri maschili

500 metri femminili

1500 metri maschili

Dalle 10.00 Division A

1500 metri femminili

500 metri maschili

500 metri femminili

1500 metri maschili

Sabato 18 novembre

Dalle 05.30 Division B

1000 metri femminili

500 metri maschili

5000 metri maschili

Team Sprint maschile

Mass Start femminile

Dalle 10.00 Division A

1000 metri femminili

500 metri maschili

5000 metri maschili

Team Sprint maschile

Mass Start femminile

Domenica 19 novembre

Dalle 06.00 Division B

500 metri femminili

1000 metri maschili

3000 metri femminili

Team Sprint femminile

Mass Start maschile

Dalle 10.00 Division A

500 metri femminili

1000 metri maschili

3000 metri femminili

Team Sprint femminile

Mass Start maschile

Foto: LaPresse