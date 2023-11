Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini secondi alla Cup Of China 2023! Gli azzurri inseguono la Finale

Missione compiuta. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini salgono di colpi e conquistano una splendida seconda posizione in occasione della Cup Of China 2023, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rimanendo in piena corsa per le Finali di Pechino.

Una prova significativa quello del team azzurro che, dopo una pre season altalenante, era chiamata a non sbagliare e ad aumentare il livello delle proprie prestazioni. Detto, fatto: tolto infatti un passaggio a vuoto nel triplo salchow, atterrato con caduta dalla dama, Rebecca e Filippo hanno tenuto botta nel resto degli elementi pianificati, eseguendo la sequenza doppio axel/axel/axel oltre che i lanciati triplo lutz (atterrato con una mano sul ghiaccio) e salchow. Sfoggiando poi un triplo twist (livello 4) di notevole caratura e e tre sollevamenti acchiappa punti i pattinatori seguiti da Ondrej Hotarek e Rosanna Murante si sono attestati in zona 124.67 (61.59, 64.08) per 191.00, nuovo primato personale. Un ottimo segnale in vista dell’NHK Trophy, dove l’obiettivo sarà quello di staccare il pass per l’ultimo atto.

Chi ha già il biglietto prenotato per la Capitale cinese è invece la coppia canadese composto da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps che, nonostante alcune sbavature nel triplo sahcow in parallelo e nell’arrivo del triplo salhcow lanciato, ha vinto in tranquillità la gara varcando ancora una volta la soglia dei 200 punti, raccogliendo nello specifico 131.09 (63.75, 67.34) per 201.48.

Terzo posto poi per Cheng Peng-Lei Wang, team di recente formazione che malgrado l’ancora poca amalgama ha conquistato 115.15 (54.47, 61.68) per 178.0, sfoggiando una buona competitività negli elementi d’insieme. Una caduta nella combinazione in parallelo e nel triplo loop lanciato ha invece rallentato la corsa di Annika Hocke-Robert Kunkel, vincitori di Skate America e in questo contesto solo quarti con 109.89 (53.07, 58.82) per 170.65.

Sorridono infine anche Anna Valesi–Manuel Piazza, bravissimi a strappare la quinta posizione con 105.10 (54.70, 51.40) per 160.56, nuovo personal best.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo