Calendario Europei judo 2023 oggi: orari 5 novembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 5 novembre, ultima giornata degli Europei 2023 di judo. Sul tatami dell’Arena Sud de France di Montpellier (Francia) assisteremo ai combattimenti che faranno calare il sipario sulla rassegna continentale. Saranno tre i judoka azzurri impegnati nelle cinque categorie previste: 78, +78 kg femminili e 90, 100, +100 kg maschili.

La selezione tricolore punta su Alice Bellandi, che nei -78 kg femminili aspira al podio più alto. L’azzurra, reduce dal trionfo nel Grand Slam di Abu Dhabi, vuol porre il punto esclamativo in questa manifestazione e le sue qualità sono ormai note in ambito internazionale.

Ci si aspetta anche qualcosa di interessante da Christian Parlati nei -90 kg maschili e da Asya Tavano nei +78 kg femminili, con il primo dotato di un judo da top mondiale. Vedremo se sarà in grado di esprimerlo e di regalare all’Italia grandi soddisfazioni.

Tutti i combattimenti della terza e ultima giornata degli Europei 2023 di judo, a partire dalle eliminatorie mattutine, saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre non è prevista la copertura televisiva della competizione in Italia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2023 OGGI

Domenica 5 novembre

Ore 11.30 Eliminatorie 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

Ore 16.00 Final Block 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Judo TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Christian Parlati (-90 kg); Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg).

Foto: IJF