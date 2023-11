Olimpia Milano-Valencia oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo al Forum stasera per cercare di chiudere la striscia negativa di quattro sconfitte in Eurolega. I meneghini ospitano oggi gioveì 9 novembre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – gli spagnoli del Valencia nel match valido per la settima giornata della regular season 2023-2024.

I meneghini hanno bisogno di invertire la rotta dopo quattro ko consecutivi in Europa e dopo un avvio di stagione fatto più di delusioni e polemiche che di bel gioco. La vittoria su Brindisi lo scorso weekend ha ridato un po’ di morale alla squadra, che però ora ha bisogno di vincere anche sfide sinceramente più probanti.

Con Kevin Pangos ormai ai margini del progetto Olimpia, Messina si affiderà principalmente a Maodo Lo in regia, mentre l’ottimo momento di Stefano Tonut può essere decisivo sia in difesa sia in attacco. Servirà ritrovare il miglior Mirotic e uno Shields più efficace e meno egoista per avere la meglio di un Valencia che sin qui ha vinto 5 dei 6 match disputati.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

