Curling, l’Italia piega anche l’ostica Svizzera e resta in testa a punteggio pieno agli Europei

E’ arrivata la terza affermazione della Nazionale italiana maschile agli Europei 2023 di curling, in programma ad Aberdeen (Scozia). Gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, si sono imposti con il punteggio di 11-8 contro l’ostica Svizzera, replicando il successo odierno contro la Norvegia (12-7).

Una sfida equilibrata quella contro la compagine elvetica guidata dallo skip Yannick Schwaller. Partenza ad handicap per i nostri portacolori, visto il 3-0 firmato dagli svizzeri. Bravi però Retornaz e soci a impattare nella seconda ripresa sul 3-3. Nel terzo end formazione tricolore concede una sola marcatura ai rossocrociati per poi portarsi a casa due punti nel quarto end, prima di rubare la mano nel quinto.

Avanti 6-4, l’Italia ha allungato di un punto nel sesto end, ma nel successivo il ritorno degli svizzeri è stato decisamente incisivo: con una mano da tre punti si è concretizzato il 7-7. La squadra tricolore, però, ha avuto il merito di non scomporsi più di tanto e di realizzare due punti nell’ottavo end, concedendone uno solo alla Svizzera nel nono e poi chiudendo il match con altre due marcature nel decimo per l’11-8 finale.

Appuntamento domani (ore 13.00) sul ghiaccio per la sfida contro la Svezia, match che potrebbe essere importante per la qualificazione alla prossima fase.

