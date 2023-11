Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2023-2024: programma e tutte le date

Le due stagioni di Coppa del Mondo di salto con gli sci ripartiranno in maniera scaglionata a una settimana di distanza dall’altra. Prima la maschile, a Ruka, e poi la femminile, a Lillehammer. Sarà un inverno tutto da vivere sui trampolini europei, americani e giapponesi.

Già, perché proprio negli States e in terra nipponica si andrà in questo anno nel quale cadono i Mondiali di volo, che sono dell’Austria in questa fattispecie. La scansione temporale è sostanzialmente sempre uguale a sé stessa per larga misura. Gli uomini hanno nei Quattro Trampolini l’evento di maggior prestigio, tra le donne interessa assai l’andare verso la zona del Raw Air Tournament. I nomi chiave, detentori: Halvor Egner Granerud, Eva Pinkelnig.

Di seguito l’intero calendario della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile e femminile con tutti gli appuntamenti stagionali. La copertura televisiva sarà per larga misura, per quanto riguarda la diretta, su Eurosport con i suoi canali 1 e 2, nonché in streaming su Discovery+, eurosport.it e, quando possibile tramite i passaggi di Eurosport 1 e 2, DAZN.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2023-2024

UOMINI

24 Novembre 2023 Finlandia, Ruka (Rukatunturi HS142) LH – Qualificazione

25 Novembre 2023 Finlandia, Ruka (Rukatunturi HS142) LH – Gara

26 Novembre 2023 Finlandia, Ruka (Rukatunturi HS142) LH – Qualificazione+Gara

1 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS98) NH – Qualificazione

2 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS98) NH – Gara

3 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS140) LH – Qualificazione+Gara

8 Dicembre 2023 Germania, Klingenthal (Vogtland Arena HS140) LH – Qualificazione

9 Dicembre 2023 Germania, Klingenthal (Vogtland Arena HS140) LH – Gara

10 Dicembre 2023 Germania, Klingenthal (Vogtland Arena HS140) LH – Qualificazione+Gara

15 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Qualificazione

16 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Gara

17 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Qualificazione+Gara

QUATTRO TRAMPOLINI

28 Dicembre 2023 Germania, Oberstdorf (Schattenberg HS137) LH – Qualificazione

29 Dicembre 2023 Germania, Oberstdorf (Schattenberg HS137) LH – Gara

31 Dicembre 2023 Germania, Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS142) LH – Qualificazione

1 Gennaio 2024 Germania, Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS142) LH – Gara

2 Gennaio 2024 Austria, Innsbruck (Bergiselschanze HS128) LH – Qualificazione

3 Gennaio 2024 Austria, Innsbruck (Bergiselschanze HS128) LH – Gara

5 Gennaio 2024 Austria, Bischofshofen (Paul-Ausserleitner H142) LH – Qualificazione

6 Gennaio 2024 Austria, Bischofshofen (Paul-Ausserleitner H142) LH – Gara

POLSKI TOUR

12 Gennaio 2024 Polonia, Wisła (Malinka HS134) LH – Qualificazione

13 Gennaio 2024 Polonia, Wisła (Malinka HS134) LH – Super Team Event

14 Gennaio 2024 Polonia, Wisła (Malinka HS134) LH – Gara

16 Gennaio 2024 Polonia, Szczyrk (Skalite HS104) NH – Qualificazione

17 Gennaio 2024 Polonia, Szczyrk (Skalite HS104) NH – Gara

19 Gennaio 2024 Polonia, Zakopane (Wielka Krokiew HS140) LH – Qualificazione

20 Gennaio 2024 Polonia, Zakopane (Wielka Krokiew HS140) LH – Gara a squadre

21 Gennaio 2024 Polonia, Zakopane (Wielka Krokiew HS140) LH – Gara

MONDIALI DI VOLO

25 Gennaio 2024 Austria, Bad Mitterndorf/Tauplitz HS235 – Qualificazione

26 Gennaio 2024 Austria, Bad Mitterndorf/Tauplitz HS235 – 1° e 2° round

27 Gennaio 2024 Austria, Bad Mitterndorf/Tauplitz HS235 – 3° e 4° round

28 Gennaio 2024 Austria, Bad Mitterndorf/Tauplitz HS235 – Team Event

2 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Qualificazione

3 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Gara

4 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Qualificazione+Gara

9 Febbraio 2024 USA, Lake Placid (MacKenzie Int. HS128) LH – Qualificazione

10 Febbraio 2024 USA, Lake Placid (MacKenzie Int. HS128) LH – Gara

11 Febbraio 2024 USA, Lake Placid (MacKenzie Int. HS128) LH – Qualificazione+Gara

16 Febbraio 2024 Giappone Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Qualificazione

17 Febbraio 2024 Giappone Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Gara

18 Febbraio 2024 Giappone Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Qualificazione+Gara

22 Febbraio 2024 Germania, Oberstdorf (Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235) FH – Qualificazione

23 Febbraio 2024 Germania, Oberstdorf (Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235) FH – Gara a squadre

24 Febbraio 2024 Germania, Oberstdorf (Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235) FH – Gara

25 Febbraio 2024 Germania, Oberstdorf (Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235) FH – Qualificazione+Gara

2 Marzo 2024 Finlandia, Lahti (Salpausselkä HS130) LH – Gara a squadre

3 Marzo 2024 Finlandia, Lahti (Salpausselkä HS130) LH – Qualificazione+Gara

RAW AIR

8 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Prologo

9 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Gara

10 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Prologo+Gara

12 Marzo 2024 Norvegia, Trondheim (Granåsen HS105) NH – Gara

13 Marzo 2024 Norvegia, Trondheim (Granåsen HS140) LH – Gara

15 Marzo 2024 Norvegia, Vikersund (Vikersundbakken HS240) FH – Prologo

16 Marzo 2024 Norvegia, Vikersund (Vikersundbakken HS240) FH – Gara

17 Marzo 2024 Norvegia, Vikersund (Vikersundbakken HS240) FH – Gara

PLANICA7

21 Marzo 2024 Slovenia, Planica (Letalnica bratov Gorišek HS240) FH – Qualificazione

22 Marzo 2024 Slovenia, Planica (Letalnica bratov Gorišek HS240) FH – Gara

23 Marzo 2024 Slovenia, Planica (Letalnica bratov Gorišek HS240) FH – Gara a squadre

24 Marzo 2024 Slovenia, Planica (Letalnica bratov Gorišek HS240) FH – Gara

DONNE

1 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS98) NH – Qualificazione

2 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS98) NH – Gara

3 Dicembre 2023 Norvegia, Lillehammer (Lysgårdsbakken HS140) LH – Qualificazione+Gara

14 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Qualificazione

15 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Gara

16 Dicembre 2023 Svizzera, Engelberg (Gross-Titlis HS140) LH – Qualificazione+Gara

29 Dicembre 2023 Germania, Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS142) LH – Qualificazione

30 Dicembre 2023 Germania, Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS142) LH – Gara

31 Dicembre 2023 Germania, Oberstdorf (Schattenberg HS137) LH – Qualificazione

1 Gennaio 2024 Germania, Oberstdorf (Schattenberg HS137) LH – Gara

2 Gennaio 2024 Austria, Villach (Alpenarena HS98) NH – Qualificazione

3 Gennaio 2024 Austria, Villach (Alpenarena HS98) NH – Gara

4 Gennaio 2024 Austria, Villach (Alpenarena HS98) NH – Qualificazione+Gara

12 Gennaio 2024 Giappone, Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Qualificazione

13 Gennaio 2024 Giappone, Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Gara

14 Gennaio 2024 Giappone, Sapporo (Ōkurayama HS137) LH – Qualificazione+Gara

18 Gennaio 2024 Giappone, Zaō (Yamagata HS102) NH – Qualificazione

19 Gennaio 2024 Giappone, Zaō (Yamagata HS102) NH – Gara

20 Gennaio 2024 Giappone, Zaō (Yamagata HS102) NH – Gara a squadre

21 Gennaio 2024 Giappone, Zaō (Yamagata HS102) NH – Qualificazione+Gara

26 Gennaio 2024 Slovenia, Ljubno (Savina HS94) NH – Qualificazione

27 Gennaio 2024 Slovenia, Ljubno (Savina HS94) NH – Gara

28 Gennaio 2024 Slovenia, Ljubno (Savina HS94) NH – Qualificazione+Gara

2 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Qualificazione

3 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Gara

4 Febbraio 2024 Germania, Willingen (Mühlenkopf HS147) LH – Qualificazione+Gara

16 Febbraio 2024 Romania, Râșnov (Trambulina HS97) NH – Qualificazione

17 Febbraio 2024 Romania, Râșnov (Trambulina HS97) NH – Gara

18 Febbraio 2024 Romania, Râșnov (Trambulina HS97) NH – Qualificazione+Gara

23 Febbraio 2024 Austria, Hinzenbach (Aigner-Schanze HS90) NH – Qualificazione

24 Febbraio 2024 Austria, Hinzenbach (Aigner-Schanze HS90) NH – Gara

25 Febbraio 2024 Austria, Hinzenbach (Aigner-Schanze HS90) NH – Qualificazione+Gara

29 Febbraio 2024 Finlandia, Lahti (Salpausselkä HS130) LH – Qualificazione

1 Marzo 2024 Finlandia, Lahti (Salpausselkä HS130) LH – Gara

RAW AIR

8 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Prologo

9 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Gara

10 Marzo 2024 Norvegia, Oslo (Holmenkollen HS134) LH – Prologo+Gara

12 March 2024 Norvegia, Trondheim (Granåsen HS105) NH – Gara

14 March 2024 Norvegia, Trondheim (Granåsen HS140) LH – Gara

16 March 2024 Norvegia, Vikersund (Vikersundbakken HS240) FH – Gara

17 March 2024 Norvegia, Vikersund (Vikersundbakken HS240) FH – Gara

Foto: LaPresse