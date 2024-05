Ambesi spiega i prossimi passi di Sinner verso un’eventuale presenza al Roland Garros

Massimiliano Ambesi, telecronista di Eurosport, si è soffermato sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il tennista italiano è alle prese con un fastidio all’anca che sta curando presso il centro specialistico della Juventus a Torino e per il momento la sua presenza al Roland Garros resta in dubbio. Il numero 2 del ranking ATP, che potrebbe diventare numero 1 del mondo al termine del secondo Slam della stagione, scioglierà le riserve nei prossimi giorni in vista del torneo che scatterà domenica 26 maggio sulla terra rossa di Parigi.

Massimiliano Ambesi è stato molto chiaro nella sua analisi: “Io non cambio posizione, ritengo che venerdì o sabato ci sarà l’ultima risonanza. Se darà esito totalmente positivo, lunedì Sinner riprenderà la racchetta in mano, lentamente inizierà a forzare e se mercoledì forzando non accuserà nessun tipo di dolore probabilmente si metterà nelle condizioni di giocare a Parigi, magari sfruttando i primi turni per recuperare l’abitudine alla partita dopo una pausa di tre settimane“. I prossimi giorni saranno dunque cruciali per capire se il fuoriclasse altoatesino potrà essere della partita nella capitale francese.

Il giornalista ha poi proseguito: “Lui non è che non si stia allenando adesso, sta facendo un allenamento diverso, volto a mantenere il tono muscolare e non avrà difficoltà a riprendere da un punto di vista atletico, per l’aspetto tennistico è un altro discorso. Tutto dipende dall’esito della risonanza e dall’eventuale dolore o meno che sentirà il mercoledì in cui inizierà a forzare“. L’auspicio è che Jannik Sinner risolva il proprio problema e che possa tornare subito in auge dopo una spettacolare prima parte di stagione durante la quale ha vinto Australian Open, Masters 1000 di Miami e ATP 500 di Rotterdam, oltre a raggiungere le semifinali a Indian Wells e Montecarlo.