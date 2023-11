Calendario biathlon oggi in tv: orario staffetta femminile Oestersund 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Oggi, mercoledì 29 novembre, andrà in scena la staffetta femminile della tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund (Svezia). Sulle nevi scandinave, dopo i primi due giorni di gare nel week end appena concluso, si prosegue con il programma e la prova a squadra riservata alle donne regalerà spettacolo.

In casa Italia si va a caccia di conferme, soprattutto per quanto visto nelle gare precedenti. Lisa Vittozzi, in particolare, ha dato grandi segnali di vitalità, imponendosi nella 15 km Individuale e dando un contributo importantissimo alla staffetta mista, sul podio in questa sede.

Si confida in una crescita di condizione di Dorothea Wierer, arrivata all’appuntamento debilitata da uno stato febbrile, mentre Rebecca Passler e Samuela Comola cercheranno di far vedere le loro qualità specialmente nelle serie di tiro. Un quartetto che può puntare alle posizioni di vertice, a patto proprio di trovare grande precisione al poligono.

La staffetta femminile della tappa di Coppa del Mondo di Oestersund (Svezia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Mercoledì 29 novembre

15.20 Staffetta femminile 4x6km a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport2 HD

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: la staffetta femminile di Oestersund andrà in onda su Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA FEMMINILE OESTERSUND

FRA – FRANCE 1

1-1 r JEANMONNOT Lou

1-2 g CHEVALIER Chloe

1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

1-4 b SIMON Julia

2 NOR – NORWAY

2-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad

2-2 g ARNEKLEIV Juni

2-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad

2-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

3 SWE – SWEDEN

3-1 r MAGNUSSON Anna

3-2 g PERSSON Linn

3-3 y OEBERG Elvira

3-4 b OEBERG Hanna

4 GER – GERMANY 2

4-1 r HETTICH-WALZ Janina

4-2 g SCHNEIDER Sophia

4-3 y VOIGT Vanessa

4-4 b PREUSS Franziska

5 ITA – ITALY

5-1 r PASSLER Rebecca

5-2 g WIERER Dorothea

5-3 y COMOLA Samuela

5-4 b VITTOZZI Lisa

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Elisa

6-2 g BASERGA Amy

6-3 y GASPARIN Aita

6-4 b HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r VOBORNIKOVA Tereza

7-2 g JISLOVA Jessica

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b CHARVATOVA Lucie

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r OBERTHALER Kristina

8-2 g HAUSER Lisa Theresa

8-3 y STEINER Tamara

8-4 b GANDLER Anna

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi

9-2 g JANKA Erika

9-3 y LEINAMO Sonja

9-4 b KERANEN Noora Kaisa

10 UKR – UKRAINE 4

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna

10-2 g BLASHKO Daria

10-3 y KRYVONOS Anna

10-4 b PETRENKO Iryna

11 EST – ESTONIA

11-1 r ERMITS Regina

11-2 g KUELM Susan

11-3 y TOMINGAS Tuuli

11-4 b KAASIK Hanna-Brita

12 CAN – CANADA

12-1 r MOSER Nadia

12-2 g LUNDER Emma

12-3 y PEIFFER Benita

12-4 b DICKSON Emily

13 USA – UNITED STATES 5

13-1 r DICKINSON Kelsey Joan

13-2 g IRWIN Deedra

13-3 y GARSO Jackie

13-4 b FREED Margie

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r REMENOVA Maria

14-2 g REMENOVA Zuzana

14-3 y KAPUSTOVA Ema

14-4 b MACHYNIAKOVA Julia

15 POL – POLAND

15-1 r SIDOROWICZ Natalia

15-2 g MAKA Anna

15-3 y GEMBICKA Daria

15-4 b JAKIELA Joanna

16 SLO – SLOVENIA 6

16-1 r KLEMENCIC Ziva

16-2 g KLEMENCIC Polona

16-3 y REPINC Lena

16-4 b LAMPIC Anamarija

17 ROU – ROMANIA

17-1 r TOLMACHEVA Anastasia

17-2 g CHIRKOVA Elena

17-3 y MEZDREA Andreea

17-4 b MARTON Eniko

18 LAT – LATVIA

18-1 r BULINA Sanita

18-2 g BENDIKA Baiba

18-3 y SABULE Annija

18-4 b BULINA Sandra

Foto: Pentaphoto