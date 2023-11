Calendario biathlon oggi in tv: orari staffette Oestersund 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Dopo tanta attesa, inizierà finalmente oggi, sabato 25 novembre, la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La nuova stagione comincerà sulle nevi di Oestersund (Svezia) con due staffette, ossia quella a coppie miste, in programma alle ore 12:30, e quella a squadre miste, che partirà alle ore 14:50, e lo spettacolo sarà subito tantissimo.

In entrambe le gare sarà presente l’Italia. Nella staffetta a coppie miste andranno a caccia di un buon piazzamento Lukas Hofer e Rebecca Passler (per loro pettorale numero 14), mentre nella prova a squadre miste proveranno a conquistare un posto sul podio, se non addirittura la vittoria, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (pettorale n.3). In tutte e due le gare ci sarà ovviamente grande lotta per ottenere un risultato di spessore già nel primo giorno della nuova stagione e per questo non mancherà di certo il divertimento.

Le due staffette odierne di Oestersund si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di entrambe le prove.

CALENDARIO STAFFETTE OESTERSUND 25 NOVEMBRE

Sabato 25 novembre

Ore 12.30: staffetta a coppie miste a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.50: staffetta mista a squadre a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

STARTLIST STAFFETTA A COPPIE MISTE OESTERSUND

1 NOR – NORWAY

1-1 LAEGREID Sturla Holm

1-2 ARNEKLEIV Juni

1-3 LAEGREID Sturla Holm

1-4 ARNEKLEIV Juni

2 SUI – SWITZERLAND

2-1 HARTWEG Niklas

2-2 BASERGA Amy

2-3 HARTWEG Niklas

2-4 BASERGA Amy

3 FRA – FRANCE

3-1 CLAUDE Fabien

3-2 SIMON Julia

3-3 CLAUDE Fabien

3-4 SIMON Julia

4 AUT – AUSTRIA

4-1 EDER Simon

4-2 HAUSER Lisa Theresa

4-3 EDER Simon

4-4 HAUSER Lisa Theresa

5 FIN – FINLAND

5-1 HARJULA Tuomas

5-2 MINKKINEN Suvi

5-3 HARJULA Tuomas

5-4 MINKKINEN Suvi

6 UKR – UKRAINE

6-1 TYSHCHENKO Artem

6-2 MERKUSHYNA Anastasiya

6-3 TYSHCHENKO Artem

6-4 MERKUSHYNA Anastasiya

7 USA – UNITED STATES

7-1 DOHERTY Sean

7-2 IRWIN Deedra

7-3 DOHERTY Sean

7-4 IRWIN Deedra

8 GER – GERMANY

8-1 NAWRATH Philipp

8-2 KEBINGER Hanna

8-3 NAWRATH Philipp

8-4 KEBINGER Hanna

9 SWE – SWEDEN

9-1 SAMUELSSON Sebastian

9-2 OEBERG Hanna

9-3 SAMUELSSON Sebastian

9-4 OEBERG Hanna

10 LAT – LATVIA

10-1 RASTORGUJEVS Andrejs

10-2 SABULE Annija

10-3 RASTORGUJEVS Andrejs

10-4 SABULE Annija

11 ROU – ROMANIA

11-1 SHAMAEV Dmitrii

11-2 TOLMACHEVA Anastasia

11-3 SHAMAEV Dmitrii

11-4 TOLMACHEVA Anastasia

12 CZE – CZECHIA

12-1 MARECEK Jonas

12-2 VOBORNIKOVA Tereza

12-3 MARECEK Jonas

12-4 VOBORNIKOVA Tereza

13 MDA – MOLDOVA

13-1 MAKAROV Maksim

13-2 STREMOUS Alina 5

13-3 MAKAROV Maksim

13-4 STREMOUS Alina 5

14 ITA – ITALY

14-1 HOFER Lukas

14-2 PASSLER Rebecca

14-3 HOFER Lukas

14-4 PASSLER Rebecca

15 POL – POLAND

15-1 NEDZA-KUBINIEC Andrzej

15-2 SIDOROWICZ Natalia

15-3 NEDZA-KUBINIEC Andrzej

15-4 SIDOROWICZ Natalia

16 SLO – SLOVENIA

16-1 FAK Jakov

16-2 KLEMENCIC Polona

16-3 FAK Jakov

16-4 KLEMENCIC Polona

17 CAN – CANADA

17-1 GOW Christian

17-2 LUNDER Emma

17-3 GOW Christian

17-4 LUNDER Emma

18 SVK – SLOVAKIA

18-1 SKLENARIK Tomas

18-2 REMENOVA Maria

18-3 SKLENARIK Tomas

18-4 REMENOVA Maria

19 KAZ – KAZAKHSTAN

19-1 MUKHIN Alexandr

19-2 KRYUKOVA Arina

19-3 MUKHIN Alexandr

19-4 KRYUKOVA Arina

20 KOR – KOREA

20-1 CHOI Dujin

20-2 KO Eunjung

20-3 CHOI Dujin

20-4 KO Eunjung

21 EST – ESTONIA

21-1 ZAHKNA Rene

21-2 ERMITS Regina

21-3 ZAHKNA Rene

21-4 ERMITS Regina

22 LTU – LITHUANIA

22-1 FOMIN Maksim

22-2 KOCERGINA Natalja 8

22-3 FOMIN Maksim

22-4 KOCERGINA Natalja 8

23 BUL – BULGARIA

23-1 VASILEV Konstantin

23-2 KADEVA Daniela

23-3 VASILEV Konstantin

23-4 KADEVA Daniela

24 GRL – GREENLAND

24-1 SLETTEMARK Sondre

24-2 SLETTEMARK Ukaleq Astri

24-3 SLETTEMARK Sondre

24-4 SLETTEMARK Ukaleq Astri

STARTLIST STAFFETTA A SQUADRE MISTE OESTERSUND

1 FRA – FRANCE

1-1 FILLON MAILLET Quentin

1-2 JACQUELIN Emilien

1-3 3 BRAISAZ-BOUCHET Justine

1-4 JEANMONNOT Lou

2 SWE – SWEDEN

2-1 NELIN Jesper

2-2 PONSILUOMA Martin

2-3 MAGNUSSON Anna

2-4 OEBERG Elvira

3 ITA – ITALY

3-1 BIONAZ Didier

3-2 GIACOMEL Tommaso

3-3 WIERER Dorothea

3-4 VITTOZZI Lisa

4 NOR – NORWAY

4-1 BOE Tarjei

4-2 BOE Johannes Thingnes

4-3 KNOTTEN Karoline Offigstad

4-4 TANDREVOLD Ingrid Landmark

5 GER – GERMANY

5-1 REES Roman

5-2 DOLL Benedikt

5-3 SCHNEIDER Sophia

5-4 VOIGT Vanessa

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 STALDER Sebastian

6-2 FINELLO Jeremy

6-3 GASPARIN Aita

6-4 HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECHIA

7-1 KRCMAR Michal

7-2 KARLIK Mikulas

7-3 DAVIDOVA Marketa 3

7-4 JISLOVA Jessica

8 UKR – UKRAINE

8-1 PRYMA Artem

8-2 DUDCHENKO Anton

8-3 PETRENKO Iryna

8-4 DMYTRENKO Khrystyna

9 AUT – AUSTRIA

9-1 KOMATZ David

9-2 LEITNER Felix

9-3 STEINER Tamara

9-4 GANDLER Anna

10 POL – POLAND

10-1 BADACZ Konrad

10-2 GUNKA Jan

10-3 GEMBICKA Daria 4

10-4 JAKIELA Joanna

11 SLO – SLOVENIA

11-1 DOVZAN Miha

11-2 REPNIK Matic

11-3 REPINC Lena

11-4 LAMPIC Anamarija

12 FIN – FINLAND

12-1 HIIDENSALO Olli

12-2 SEPPALA Tero

12-3 JANKA Erika

12-4 KERANEN Noora Kaisa

13 EST – ESTONIA

13-1 SIIMER Kristo

13-2 RAENKEL Raido

13-3 TOMINGAS Tuuli 5

13-4 KUELM Susan

14 BUL – BULGARIA

14-1 SINAPOV Anton

14-2 ILIEV Vladimir

14-3 DIMITROVA Valentina

14-4 HRISTOVA Lora

15 USA – UNITED STATES

15-1 GERMAIN Maxime

15-2 BROWN Jake

15-3 DICKINSON Kelsey Joan

15-4 FREED Margie

16 LTU – LITHUANIA

16-1 DOMBROVSKI Karol

16-2 STROLIA Vytautas

16-3 KOCERGINA Natalja

16-4 TRAUBAITE Judita

17 ROU – ROMANIA

17-1 BUTA George

17-2 COLTEA George

17-3 MEZDREA Andreea

17-4 CHIRKOVA Elena

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 DYUSSENOV Asset

18-2 BAUER Kirill

18-3 KONDRATYEVA Anastassiya

18-4 YEGOROVA Polina

19 BEL – BELGIUM

19-1 LANGER Thierry

19-2 CLAUDE Florent

19-3 LIE Lotte 7

19-4 CLOETENS Maya

20 MDA – MOLDOVA

20-1 USOV Mihail

20-2 MAGAZEEV Pavel

20-3 MAKAROVA Aliona

20-4 GHILENKO Alla

21 CAN – CANADA

21-1 RUNNALLS Adam

21-2 KIERS Trevor

21-3 PEIFFER Benita

21-4 MOSER Nadia

22 LAT – LATVIA

22-1 BIRKENTALS Renars

22-2 PATRIJUKS Aleksandrs

22-3 BULINA Sanita

22-4 BULINA Sandra

Foto: LaPresse