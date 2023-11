Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 17 novembre

Anche il Girone Rosso procede alla chiusura: a Torino il Pala Alpitour inizia a diventare un po’ più esclusivo ogni giorno che passa, e il venerdì non fa eccezione. Anche qui la situazione è di quelle perlomeno particolari, con il solo Andrey Rublev privo ormai di ogni speranza qualificazione.

Senz’addentrarsi in troppi particolari, basti dire che sono molte, e ben differenziate, le possibilità per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Con una differenza: tutti e tre possono affrontare Jannik Sinner in semifinale, mentre lo spagnolo è escluso dalla chance di trovarsi contro Novak Djokovic, con il quale si confronteranno il russo oppure il tedesco. E ci sono combinazioni che vedono Medvedev perdente, ma ugualmente vincente nel raggruppamento.

Di seguito il programma completo della sesta giornata delle ATP Finals 2023. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now; previste inoltre la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 di Alcaraz-Medvedev e la differita su SuperTennis di Rublev-Zverev alle 23:00 o al termine della stessa. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per i match di singolare, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Venerdì 17 novembre



Ore 12:00 Koolhof (NED)/Skupski (GBR) [2]-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [3] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Alcaraz (ESP) [2]-Medvedev [3] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:30 Ram (USA)/Salisbury (GBR) [6]-Hijikata (AUS)/Kubler (AUS) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sport Tennis (203)

Ore 21:00 Rublev [5]-Zverev (GER) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Alcaraz-Medvedev), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: RaiPlay (Alcaraz-Medvedev), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Differita: SuperTennis (Rublev-Zverev, al termine del match o dalle ore 23:00)

Foto: LaPresse