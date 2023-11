Calcio a 5: le convocate dell’Italia femminile per le amichevoli contro la Spagna

In vista di fine anno, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 si prepara a sostenere due test amichevoli contro la Spagna.

I prossimi 5 e 6 dicembre infatti le azzurre incroceranno, presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci, la loro strada con le rivali iberiche.

La ct Francesca Salvatore ha quindi effettuato le sue convocazioni selezionando ben 20 giocatrici, fra portieri ed elementi di movimento, che si ritroveranno nella stessa località toscana a partire da venerdì 1 dicembre. Di seguito le convocate.

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (VIP), Anthea Polloni (Kick Off)

Giocatrici di movimento: Adrieli Bertè (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Federica Belli (GTM Montesilvano), Bruna Borges (GTM Montesilvano), Ludovica Coppari (GTM Montesilvano), Rafaela Dal’Maz (GTM Montesilvano), Sara Boutimah (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Elisa Narcisi (Atletico Foligno), Giulia Teggi (Pelletterie)

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Alfio Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini;

GARE AMICHEVOLI

5 dicembre, Italia-Spagna, ore 21, Palazzetto dello Sport di Scandicci | diretta figc.it e Futsal TV

6 dicembre, Italia-Spagna, ore 19, Palazzetto dello Sport di Scandicci | diretta figc.it e Futsal TV

Foto: Divisione Calcio a 5