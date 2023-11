Calcio a 5: la FIGC vuole organizzare il primo Mondiale femminile della storia

Dopo gli Europei di calcio 2023, in collaborazione con la Turchia, la FIGC ha messo gli occhi su una nuova potenziale manifestazione da ospitare nei prossimi anni: la prima edizione dei Mondiali femminili di calcio a 5, da disputarsi nel 2025.

A renderlo noto è stata la stessa Divisione Calcio a 5, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, nel quale si fa presente come “La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla FIFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione del Mondiale di futsal femminile che si terrà nel 2025″

I termini per questo primo step sono fissati per il prossimo 4 dicembre, successivamente poi si procederà con tutto l’iter di visione e documentazione relativi alle candidature.

I Mondiali femminili di calcio a 5, giova ricordarlo, si affiancano nel panorama internazionale a quelli maschili che, nel 2024, in Uzbekistan, vivranno invece la loro 10a edizione, con 16 squadre partecipanti: 4 le nazionali dell’area UEFA, 3 per CONMEBOL (Sud America) e AFC (Asia), 2 per CAF (Africa) e CONCACAF (Nord e Centro America), 1 per la OFC (Oceania), oltre al paese ospitante qualificato di diritto.

Foto: Divisione Calcio a 5