Boxe: Metonyekpon fallisce l’assalto al titolo EBU Silver dei superleggeri. Ouizza lo sconfigge in Francia

Walid Ouizza si conferma campione EBU Silver dei pesi superleggeri. Il francese, in quel di Charleville-Mezieres, si è imposto nei confronti del pugile azzurro Charlemagne Metonyekpon soltanto alla fine delle 12 riprese previste, tenendosi così stretta la cintura conquistata lo scorso marzo.

E che, nel frattempo, aveva cambiato nome, perché se allora si trattava di titolo UE, dallo scorso agosto sono stati cambiati i parametri di denominazione con la nascita del titolo EBU Silver. Proprio quello per il quale ha vanamente combattuto Metonyekpon, sconfitto ai punti pur se il combattimento ha detto altro.

Ha infatti raccontato di un controllo molto importante lungo tutto l’arco del combattimento da parte dell’italiano, di origini del Benin, ma ormai di casa a Castelfidardo, nelle Marche. Non è bastato questo a sovvertire il pronostico, per di più lontano dai ring amici. Si è trattato della sua prima volta all’estero.

Metonyekpon si era già laureato Campione d’Italia della sua categoria di peso nel 2022, battendo Kaba Arblin, e aveva effettuato la difesa di questo titolo per tre volte prima di affacciarsi alla ribalta dell’Europa. Un appuntamento fallito (per ora) per il ventottenne, mentre Ouizza, 32 anni, sale con un record di 18-2-0 contro il 13-1-0 dell’italiano.

Foto: FPI