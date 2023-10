Fury-Usyk, quando si disputerà il match del secolo? Possibile rinvio per avere l’indiscusso Campione del Mondo

Tyson Fury e Oleksandr Uysk si affronteranno in quello che è già stato definito il match del secolo. Sarà il confronto che decreterà il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. La categoria regina tornerà ad avere un padrone univoco, visto che i due attuali detentore di cinture iridate si daranno battaglia sul ring: l’accordo è già stato sottoscritto tra le parti, semplicemente si deve decidere dove (sicuramente in Arabia Saudita, ma la località specifica è ancora da definire) e quando combattere.

Fino a poche ore fa l’ipotesi più probabile era sabato 23 dicembre, ma a questo punto non è sicuro che lo spettacolo possa andare in scena all’antivigilia di Natale. Il motivo è presto detto: Tyson Fury, Campione del Mondo WBC, è reduce dalla titanica battaglia con Francis Ngannou, vinta per split decision e in maniera molto discutibile. Il ribattezzato The Gipsy King è andato al tappeto nel corso del terzo round, rimediando anche un vistoso taglio alla fronte e diversi ematomi che andranno valutati attentamente.

Recuperare uno sforzo del genere in otto settimane e prepararsi adeguatamente al match più importante della carriera non appare così semplice per il britannico. Sembra dunque possibile che l’incontro con Oleksandr Usyk slitti a inizio 2024, in modo da avere a disposizione entrambi i pugili nella miglior condizione di forma possibile e dare vita a un combattimento memorabile. Usyk, Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO, non combatte dal 26 agosto, quando si impose per ko tecnico al nono round contro il britannico Daniel Dubois.

Foto: Lapresse