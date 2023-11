Bob: miglior risultato in carriera per Patrick Baumgartner, podio sfiorato in Coppa del Mondo a Pechino

Si apre con una bellissima notizia in casa Italia la Coppa del Mondo di bob. Prima tappa del massimo circuito internazionale sul catino olimpico di Pechino che fa il suo debutto nella manifestazione. Nel 2 arriva la migliore prestazione della carriera per Patrick Baumgartner.

L’azzurro, classe 1994, chiude la gara con una bellissima quarta posizione assieme al suo compagno Robert Mircea: i due italiani erano quinti al termine della run iniziale e sono riusciti a rimontare una piazza nella seconda discesa terminando ai piedi del podio.

A vincere è il campione del mondo in carica Johannes Lochner: 1:58.64 il tempo frutto di due run dominate. 21mo successo in carriera, il numero 12 nella specialità. Battuto il connazionale e fenomeno della disciplina Francesco Friedrich che chiude a 62 centesimi, mentre terzo è l’elvetico Michael Vogt a nove decimi.

Come detto, Baumgartner quarto, staccato però di 1”54, a completare la top-5 il lettone Emils Cipulis. In gara c’erano solamente undici equipaggi. Va detto che gli azzurri, come di consueto, hanno pagato dazio in fase di spinta, registrando il nono parziale nella prima frazione e l’ultimo nella seconda.

