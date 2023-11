BJK Cup, Italia-Francia 1-0: Martina Trevisan rimonta Cornet e porta a casa il primo punto

Nella prima giornata del Gruppo D delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, l’Italia è in vantaggio per 1-0 sulla Francia, testa di serie numero 4: all’Estadio de la Cartuja (veloce indoor), nel singolare tra le numero 2, l’azzurra Martina Trevisan (43 WTA), scelta da Tathiana Garbin, batte (per la prima volta in carriera dopo tre sconfitte) la francese Alizé Cornet (118 WTA), schierata da Julien Benneteau, con lo score di 2-6 6-2 6-2 in due ore e dodici minuti.

Nel primo set l’azzurra trova il break a 30 in avvio ma, complici due doppi falli, subisce l’immediato controbreak a 15. La transalpina tiene il servizio e poi nel quarto game opera un nuovo strappo, questa volta a zero, per il 3-1. Cornet ai vantaggi allunga sul 4-1 non pesante, poi altri due doppi falli di Trevisan consentono alla francese di scappare sul 5-1. L’azzurra recupera uno dei due break di ritardo, ma nel game successivo cede ancora il servizio ed al primo set point Cornet chiude sul 6-2 in 41′.

Nella seconda frazione Trevisan in apertura recupera dal 40-0 e con cinque punti consecutivi strappa il servizio all’avversaria, ma, così come accaduto nella prima partita, la francese trova l’immediato controbreak. L’azzurra, però, questa volta toglie nuovamente la battuta all’avversaria, ma poi perde a zero il servizio. Si prosegue con un altro break da parte di Trevisan, che però a seguire tiene la battuta per la prima volta nel match e scappa sul 4-2. Momento di rottura prolungato della francese, che perde ancora il servizio, e così l’azzurra vola sul 5-2 pesante, a seguire Trevisan annulla due break point e poi chiude alla prima occasione sul 6-2 dopo 44 minuti.

La partita decisiva si apre con tre palle break consecutive per l’Italia, ma ne serve una quarta ai vantaggi a Trevisan per strappare la battuta alla transalpina. L’azzurra cavalca l’onda positiva ed allunga rapidamente sul 2-0, per poi procurarsi due occasioni per il 3-0 pesante: la seconda è quella buona per scappare via. Cornet ai vantaggi recupera uno dei due break di ritardo, per poi riportarsi sul 2-3. Trevisan non trema e tiene la battuta, per poi togliere nuovamente il servizio alla transalpina e volare sul 5-2: la chiusura arriva alla prima occasione utile ancora sul 6-2 dopo 47′.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 78 punti contro i 71 della francese, mettendo a segno più vincenti, 13 contro 10, e concedendo meno errori gratuiti, 22 contro 34. L’azzurra converte 9 delle 18 palle break a disposizione, cancellandone 5 delle 12 concesse alla transalpina. Percentuali basse al servizio per entrambe, ma Trevisan mette il 73% delle prime in campo, ottenendo il punto nel 51% dei casi, scendendo però al 33% con la seconda. Quattro i doppi falli dell’azzurra, tutti concentrati nel primo set, con l’Italia che dal 2-6 2-2 vince 10 dei successivi 12 game disputati.

Foto: LaPresse