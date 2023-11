BJK Cup Finals 2023, Trevisan e Paolini le singolariste dell’Italia. Il Canada conferma Stakusic e Fernandez

La finale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis scatterà a Siviglia, in Spagna, alle ore 15.00: l’Italia, che torna a giocare l’ultimo atto dopo 10 anni, affronterà il Canada, che ha per la prima volta l’occasione di alzare al cielo il trofeo. Svelate le scelte delle due capitane, per il Canada Heidi El Tabakh, e per l’Italia Tathiana Garbin.

Non ci sono sorprese rispetto alle attese della vigilia: all’Estadio de la Cartuja la sfida in singolare tra le numero 2 vedrà protagoniste Martina Trevisan e Marina Stakusic, mentre l’incontro in singolare tra le numero 1, vedrà scendere in campo Jasmine Paolini e Leylah Fernandez.

Nessuna sorpresa, infine, neppure nelle coppie annunciate per l’eventuale doppio decisivo, che si giocherà solo in caso di 1-1: Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan se la vedranno con Gabriela Dabrowski e Leylah Fernandez.

ITALIA-CANADA – FINALE BJK CUP 2023

Domenica 12 novembre – Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna)

Dalle ore 15.00

Martina Trevisan (Italia) – Marina Stakusic (Canada)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia) – Leylah Fernandez (Canada)

A seguire (si giocherà solo in caso di 1-1)

Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan (Italia) – Gabriela Dabrowski / Leylah Fernandez (Canada)

Foto: LaPresse