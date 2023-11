Tennis: Corrado Barazzutti annuncia l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni FITP

Arriva dalle pagine de La Stampa la dichiarazione d’intenti di Corrado Barazzutti: vorrebbe candidarsi alla presidenza della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel. Il friulano esprime il proprio desiderio anche in virtù della speranza di evitarsi un percorso particolarmente contorto, di cui si discorrerà a breve.

Così il semifinalista del Roland Garros 1978: “Lo faccio per dare al mondo del tennis la possibilità di una alternativa al voto. In realtà, io mi candido a candidarmi: sono in attesa di conoscere il regolamento definitivo, spero che il comitato dei saggi mi dia una possibilità reale di farlo, non rendendo impossibile la candidatura con clausole troppo esigenti. Al di là del risultato finale, mi interessa spingere per un sistema più democratico, più flessibile, più giusto. Poi, come nello sport, vinca il migliore“.

Al momento la presidenza federale è detenuta da Angelo Binaghi, che siede su tale poltrona ormai dal 2000 e correrà per essere in sella ancora fino al 2028, in virtù del recente emendamento che nei fatti consente un rinnovo continuativo e duraturo dei mandati.

Le attuali regole della FITP, presenti nello Statuto, rimarcano come per candidarsi a Presidente federale si debba avere il supporto (sotto forma di sottoscrizione) di almeno 300 rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto appartenenti ad almeno 5 regioni con un minimo di 10 per regione, di almeno 200 atleti maggiorenni in attività appartenenti ad almeno 5 regioni con un minimo di 15 per regione, di almeno 20 tecnici maggiorenni in attività appartenenti a 5 regioni con un minimo di 3 per regione.

Oltre alla validissima carriera da giocatore, nella quale è salito fino al numero 7 del mondo, Barazzutti ha anche ricoperto, proprio nella presidenza Binaghi, il ruolo di capitano non giocatore di Coppa Davis dal 2001 al 2020 e di Fed Cup (nome precedente della Billie Jean King Cup) dal 2002 al 2016.

Foto: LaPresse / Olycom