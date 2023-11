Finale BJK Cup, chi sono le canadesi che affronteranno l’Italia: Fernandez leader, rivelazione Stakusic

Prima finale nella Billie Jean King Cup di tennis per il Canada, che nelle Finals 2023, in corso a Siviglia, in Spagna, lungo il proprio cammino ha superato nella prima fase a gironi per 3-0 sia la Spagna che la Polonia, e poi in semifinale ha piegato per 2-1 la Repubblica Ceca, guadagnandosi l’ultimo atto contro l’Italia.

Il Canada, capitanato da Heidi El Tabakh, può contare su Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, Marina Stakusic e Gabriela Dabrowski, ma solo tre di queste cinque atlete sono scese in campo nei tre incontri citati.

In singolare la numero 2 è stata sempre Marina Stakusic (258 WTA), che a sorpresa nella fase a gironi ha superato dapprima per 6-3 6-1 la spagnola Rebeka Masarova (65 WTA) e poi per 4-6 7-5 6-3 la polacca Magdalena Frech (63 WTA), ma in semifinale è stata liquidata dalla ceca Barbora Krejcikova (10 WTA), vittoriosa per 6-2 6-1.

Da numero 1 in singolare ha sempre giocato Leylah Fernandez (35 WTA), vittoriosa in tutti i match disputati: 7-6 (8) 7-6 (7) alla spagnola Sara Sorribes Tormo (50 WTA), 6-2 6-3 alla polacca Magda Linette (24 WTA) e 6-2 2-6 6-3 alla ceca Marketa Vondrousova (7 WTA).

In doppio è sempre scesa in campo Gabriela Dabrowski (8 WTA), che nella fase a gironi è stata affiancata da Eugenie Bouchard (senza classifica WTA nella specialità), vincendo due match ininfluenti contro le iberiche Rebeka Masarova (158 WTA) e Sara Sorribes Tormo (33 WTA) per 6-3 7-5 e contro le polacche Weronika Falkowska (325 WTA) e Katarzyna Kawa (207 WTA) per 6-2 6-3, mentre in semifinale, nell’incontro decisivo ha giocato con Leylah Fernandez (20 WTA), battendole ceche Barbora Krejcikova (13 WTA) e Katerina Siniakova (45 WTA) per 7-5 7-6 (3).

Foto: LaPresse