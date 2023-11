Race ATP NextGen: Nardi fuori per 5 punti, Darderi può sorpassarlo. E gli ultimi tornei...

La Race to Jeddah, la graduatoria che considera i punti raccolti nell’anno solare dai tennisti Under 21 in corsa per le Next Gen ATP Finals 2023, che si terranno a Gedda, in Arabia Saudita, dopo l’assegnazione della wild card al giordano Abdullah Shelbayh, mette in palio 7 posti per la manifestazione.

Da tempo sono noti i forfait dei primi quattro della classifica, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, il danese Holger Rune, lo statunitense Ben Shelton e l’azzurro Lorenzo Musetti: saranno i posti dal quinto all’11° compresi, al netto di ulteriori rinunce, ad assegnare gli slot in palio.

In casa Italia è praticamente certo di un posto Flavio Cobolli, quarto in graduatoria, mentre sono in corsa per il settimo ed ultimo posto in palio sia Luca Nardi che Luciano Darderi: il primo ha vinto il Challenger di Matsuyama e si è portato a soli 5 punti dal transalpino Arthur Cazaux, ultimo dei tennisti virtualmente qualificati.

Il secondo, invece, giocherà nella serata italiana la finale a Lima, ed in caso di vittoria scavalcherebbe sia Nardi che il francese, portandosi in zona qualificazione con 2 punti di margine sul francese e 7 sul connazionale. La corsa, però, si risolverà nelle prossime due settimane.

Gli azzurri continueranno ad essere protagonisti: Nardi sarà in campo nelle prossime settimane a Kobe e Yokohama, mentre Darderi giocherà a Montevideo e Brasília, invece il transalpino Arthur Cazaux pare aver chiuso la stagione, non risultando iscritto ad altri tornei.

RACE TO JEDDAH LIVE 12 NOVEMBRE

1 Carlos Alcaraz ESP 8455

2 Holger Rune DEN 3460

3 Ben Shelton USA 2145

4 Lorenzo Musetti ITA 1470

5 Arthur Fils FRA 1158

6 Luca Van Assche FRA 687

7 Dominic Stricker SUI 673

8 Flavio Cobolli ITA 619

9 Alex Michelsen USA 585 (può arrivare a 610 vincendo a Knoxville)

10 Hamad Medjedovic SRB 575

11 Arthur Cazaux FRA 508

12 Luca Nardi ITA 503

13 Luciano Darderi ITA 485 (può arrivare a 510 vincendo a Lima)

14 Zachary Svajda USA 441

15 Shintaro Mochizuki JPN 441

16 Terence Atmane FRA 431

WC Abdullah Shelbayh JOR 311

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin