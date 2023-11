BJK Cup 2023: Repubblica Ceca in semifinale assieme alla Slovenia. Vittorie senza significato per Francia e Spagna

Si chiude l’ultima giornata dei gironi di Billie Jean King Cup 2023. Definite le semifinali: alla mattina ci sarà Italia-Slovenia, nel pomeriggio spazio a Repubblica Ceca-Canada. Molto, se non tutto, lascia pensare a una precisa conclusione della questione, ma attenzione a dire le cose prima del dovuto. Non c’è un singolo match, tra quelli delle semifinali, che possa definirsi privo di potenziali trappole dall’una e dall’altra parte.

FRANCIA-GERMANIA 3-0

Nel girone D la conclusione è quantomeno da consegnare all’archivio delle cose a metà tra lo strano e il particolare. Francia-Germania non vale nulla se non un inutile secondo posto, e così, se Clara Burel batte Jule Niemeier 6-4 6-3, un non meglio precisato problema fisico fa sì che Tatjana Maria vada sul 3-0 nel primo set e poi lasci strada e vittoria (senza game vinti) a Varvara Gracheva. Successivamente, quantomeno il doppio regala soddisfazioni se non altro per qualità, con Garcia/Mladenovic a battere Niemeier/Siegemund al match tie-break.

Burel-Niemeier 6-4 6-3

Gracheva-Maria 0-3 rit.

Garcia/Mladenovic-Niemeier/Siegemund 5-7 6-3 10-1

KAZAKISTAN-SLOVENIA 2-1

Scene perlomeno da rivedere in questo confronto. Elena Rybakina, già proveniente da WTA Finals a Cancun che hanno avuto l’unico effetto di donarle guai alla schiena, non gioca. Il tentativo di ripetere l’esperimento Anna Danilina (doppista) fallisce clamorosamente di fronte a Kaja Juvan che le lascia solo un game. A quel punto Tamara Zidansek vince il primo set contro Yulia Putintseva, quello che basta alla Slovenia per avere la semifinale contro l’Italia, cala di ritmo nel secondo e poi si ritira. Per la cronaca, il doppio va alle kazake.

Juvan-Danilina 6-1 6-0

Putintseva-Zidansek 2-6 6-2 rit.

Danilina/Kulambayeva-Erjavec/Milic 2-6 6-4 10-7

REPUBBLICA CECA-USA 2-1

Il vero confronto di giornata, per tutte le implicazioni presenti: chi vince passa in semifinale. E a farcela è la Repubblica Ceca, che rischia di pagare la scelta iniziale di Petr Pala di mandare in campo Katerina Siniakova. In realtà, è da rimarcare come quanto Danielle Collins va in campo con la grinta che l’ha portata anche in finale agli Australian Open c’è poco da fare per tutte. Stesso discorso per Marketa Vondrousova: la campionessa di Wimbledon di game ne lascia due a Sofia Kenin (non una qualsiasi), poi Krejcikova/Siniakova fanno valere la loro grande affinità in doppio e battono Collins/Townsend per lanciare le ceche in un ruolo da strafavorite per il titolo.

Collins-Siniakova 6-3 6-2

Vondrousova-Kenin 6-1 6-1

Krejcikova/Siniakova-Collins/Townsend 6-3 7-5

SPAGNA-POLONIA 2-1

Anche questo è regno dell’inutilità all’atto pratico, con le due selezioni già estromesse dal girone C a vantaggio del Canada. Rebeka Masarova rimonta Katarzyna Kawa nel primo singolare, poi Sara Sorribes Tormo ci mette due ore e mezza abbondanti per battere in due set Magda Linette (il canovaccio, con lei, è all’incirca sempre quello in termini di durata). Stranissimo l’andamento del doppio, che però è appannaggio di Kawa/Kubka in situazione ormai pressoché dimessa.

Masarova-Kawa 3-6 6-3 6-2

Sorribes Tormo-Linette 7-6(5) 6-3

Kawa/Kubka-Bassols/Bucsa 0-6 7-6(2) 10-3

