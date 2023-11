Tennis, Italia al vertice mondiale: due finali nello stesso anno tra Coppa Davis e BJK Cup

L’Italia del tennis sarà ammessa di diritto, nel 2024, alle Finals sia in Coppa Davis che nella Billie Jean King Cup: nel torneo maschile gli azzurri saranno i detentori del titolo, mentre nella manifestazione femminile le azzurre arriveranno da finaliste perdenti dell’edizione 2023.

In Coppa Davis il cammino dell’Italia, grazie ad una wild card, è iniziato direttamente nella prima fase a gironi delle Finali, nel Girone A ospitato a Bologna. La sconfitta per 0-3 contro il Canada aveva messo subito spalle al muro l’Italia che, nonostante la successiva affermazione per 3-0 sul Cile, non era più padrona del proprio destino in quanto una vittoria del Cile per 3-0 sul Canada avrebbe estromesso gli azzurri dalla competizione. Il Canada invece vinse per 2-1 e l’Italia passò il girone al secondo posto.

Nei quarti di finale l’Italia avrebbe potuto incontrare i Paesi Bassi o la Gran Bretagna, ed il sorteggio ha opposto gli azzurri ai neerlandesi, sconfitti in rimonta per 2-1 al doppio decisivo. In semifinale altra vittoria in rimonta per 2-1 al doppio decisivo ai danni della Serbia, con Jannik Sinner che ha annullato nel secondo singolare tre match point consecutivi al serbo Novak Djokovic. Ieri l’apoteosi con la vittoria sull’Australia in finale per 2-0.

Al contrario la Nazionale femminile ha iniziato il proprio cammino dalle Qualifiers della Billie Jean King Cup, passando in Slovacchia per 2-3 ad aprile, sul cemento indoor della NTC Arena di Bratislava e meritandosi così un posto alle Finals.

Inserita nel Gruppo D, l’Italia ha battuto dapprima la Francia, testa di serie numero 4, e poi la Germania, guadagnandosi così l’accesso alle semifinali, dove ha avuto la meglio sulla Slovenia: in tutti questi incontri Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno vinto tutti i singolari giocati. L’epilogo, al contrario di quanto avvenuto per la selezione maschile, però, non è stato altrettanto felice: il Canada ha vinto la Finale per 2-0.

Foto: LaPresse