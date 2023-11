A che ora Italia-Slovenia di Billie Jean King Cup: programma semifinale, tv, streaming

L’Italia ha travolto Francia e Germania con grandissimo piglio, meritandosi il diritto di poter proseguire la propria avventura nella Billie Jean King Cup, il massimo torneo per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre si sono esaltate sul cemento di Siviglia (Spagna) e affronteranno la Slovenia in una semifinale che si preannuncia altamente incandescente e appassionante. L’appuntamento è per sabato 11 novembre (ore 10.00), quando le ragazze di Tathiana Garbin incroceranno le balcaniche con il sogno di qualificarsi all’atto conclusivo.

L’Italia insegue l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa competizione. In squadra ci saranno Jasmine Paolini (numero 30), Martina Trevisan (numero 42), Elisabetta Cocciaretto (numero 50), Lucia Bronzetti (numero 64) e Lucrezia Stefanini (numero 119). Sulla carta le singolariste saranno Trevisan e Paolini, come è accaduto nella fase a gironi.

Le ragazze di Tathiana Garbin se la giocheranno alla pari contro un’avversaria non di certo insormontabile, anche se andrà presa con le pinze. Le due singolariste di riferimento sono Tamara Zidansek (numero 99 al mondo, ricordiamo che raggiunse le semifinali al Roland Garros nel 2021) e Kaja Juvan (numero 103 del ranking WTA). Attenzione al doppio, la Slovenia è priva di specialiste.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, semifinale della Billie Jean King Cup di tennis. L’evento sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP

Sabato 11 novembre

Ore 10.00 Italia vs Slovenia – Diretta tv su Supertennis

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

