BJK Cup 2023: le avversarie del girone dell’Italia. Non c’è una chiara favorita per il primo posto

Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti al maschile, le azzurre del tennis non vogliono essere da meno e si presentano con le ambizioni giuste alle Finali della Billie Jean King Cup. L’Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Francia e Germania, squadre forti ma che non sono assolutamente fuori dalla portata delle formazione capitanata da Tathiana Garbin. Bisogna ricordare che solo la prima classificata si qualifica per la semifinale, obiettivo che può essere centrato dalle azzurre.

Un gruppo assolutamente solido quello selezionato da Garbin. Jasmine Paolini ha mostrato grandi progressi negli ultimi mesi, ottenendo dei risultati importanti, che le hanno permesso di entrare anche tra le prime trenta del mondo. Da capire chi ricoprirà il ruolo di seconda singolarista, con Elisabetta Cocciaretto probabilmente un po’ più avanti rispetto a Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Trevisan, inoltre, sarà quasi sicuramente impegnata in doppio con Paolini, in un punto che potrebbe risultare fondamentale sia contro le francesi sia contro le tedesche.

La Francia si affida totalmente a Caroline Garcia, ex numero quattro del mondo ed attualmente alla posizione venti della classifica, che proprio Jasmine Paolini ha appena sconfitto nel torneo di Zhengzhou in rimonta al termine di un match molto combattuto (3-6 6-4 7-5). Garcia giocherà sicuramente il doppio con Kristina Mladenovic, formando una coppia che è stata al vertice della specialità, conquistando anche degli Slam. Nel ruolo di seconda singolarista potrebbe esserci la sempre insidiosa Alizé Cornet, ma rimane aperto il ballottaggio con Varvara Gracheva e Clara Burel.

La sfida con la Francia aprirà il Girone D e sarà già fondamentale per entrambe le squadre. Francesi sulla carta favorite, ma l’Italia vuole subito creare la sorpresa per poi giocarsi tutto il giorno dopo con la Germania. La squadra tedesca ha alcune singolariste da non sottovalutare come Tatjana Maria e Laura Siegemund, con quest’ultima che quasi sicuramente sarà impegnata anche in doppio con Anna-Lena Friedsam.

Non sono due sfide impossibili e sicuramente c’è da migliorare il doppio 0-3 della passata stagione. L’Italia è cresciuta in questo 2023 e si presenta a Siviglia con il desiderio di confermare i progressi fatti e con la voglia e l’entusiasmo di regalarsi nuovamente qualcosa di importante, ricordando magari i vecchi trionfi passati.

Foto: LaPresse