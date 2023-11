Billie Jean King Cup: Italia già qualificata di diritto alle Finals 2024!

Con l’ingresso in finale nell’edizione 2023, l’Italia si è già assicurata il diritto di disputare le Finals 2024 della Billie Jean King Cup di tennis senza passare dalle Qualificazioni previste ad aprile 2024, alle quali saranno costrette le 10 Nazioni non finaliste dell’edizione 2023 e le 8 vincenti dei play-off in corso in questi giorni.

L’Italia ha battuto Francia e Germania nella prima fase a gironi ed oggi ha eliminato in semifinale la Slovenia, attendendo all’ultimo atto la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Canada, protrattasi al doppio decisivo, che a sua volta sarà già qualificata alle Finals 2024.

Il Regolamento della Billie Jean King Cup 2023, infatti, recita testualmente al punto 22.7.1.1: “Le due Nazioni che raggiungeranno la Finale avranno automaticamente diritto a partecipare alle Finals della prossima edizione della Billie Jean King Cup“.

L’Italia, guidata da Tathiana Garbin, ha centrato l’obiettivo, tornando in finale dopo 10 anni, con la formazione composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

Foto: LaPresse