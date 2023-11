Biathlon, startlist staffetta mista Oestersund 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

La Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon si aprirà sabato 25 novembre a Oestersund (Svezia). Il programma prevede anche la staffetta mista: ogni Nazione schiera due uomini e due donne, per quattro frazioni da 6 km sugli sci di fondo e due passaggi al poligono. Prima parte di gara riservata gli uomini, poi toccherà alle donne.

L’Italia spera di ottenere un risultato di rilievo con Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi. Tra le favorite figurano la Francia di Quentin Fillon Maillet e Justine Braisaz, la Svezia di Elvira Oeberg e Martin Ponsiluoma, la Norvegia dei fratelli Boe e Ingrid Tandrevold.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta mista di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 25 novembre

Ore 14.50 Staffetta mista a Oestersund – Diretta tv su Eurosport 1.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA SINGLE MIXED OESTERSUND

1 FRA – FRANCE 1 FILLON MAILLET Quentin 3 BRAISAZ-BOUCHET Justine 1

2 JACQUELIN Emilien 4 JEANMONNOT Lou

2 SWE – SWEDEN 1 NELIN Jesper 3 MAGNUSSON Anna

2 PONSILUOMA Martin 4 OEBERG Elvira

3 ITA – ITALY 1 BIONAZ Didier 3 WIERER Dorothea

2 GIACOMEL Tommaso 4 VITTOZZI Lisa

4 NOR – NORWAY 1 BOE Tarjei 3 KNOTTEN Karoline Offigstad 2

2 BOE Johannes Thingnes 4 TANDREVOLD Ingrid Landmark

5 GER – GERMANY 1 REES Roman 3 SCHNEIDER Sophia

2 DOLL Benedikt 4 VOIGT Vanessa

6 SUI – SWITZERLAND 1 STALDER Sebastian 3 GASPARIN Aita

2 FINELLO Jeremy 4 HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECHIA 1 KRCMAR Michal 3 DAVIDOVA Marketa 3

2 KARLIK Mikulas 4 JISLOVA Jessica

8 UKR – UKRAINE 1 PRYMA Artem 3 PETRENKO Iryna

2 DUDCHENKO Anton 4 DMYTRENKO Khrystyna

9 AUT – AUSTRIA 1 KOMATZ David 3 STEINER Tamara

2 LEITNER Felix 4 GANDLER Anna

10 POL – POLAND 1 BADACZ Konrad 3 GEMBICKA Daria 4

2 GUNKA Jan 4 JAKIELA Joanna

11 SLO – SLOVENIA 1 DOVZAN Miha 3 REPINC Lena

2 REPNIK Matic 4 LAMPIC Anamarija

12 FIN – FINLAND 1 HIIDENSALO Olli 3 JANKA Erika

2 SEPPALA Tero 4 KERANEN Noora Kaisa

13 EST – ESTONIA 1 SIIMER Kristo 3 TOMINGAS Tuuli 5

2 RAENKEL Raido 4 KUELM Susan

14 BUL – BULGARIA 1 SINAPOV Anton 3 DIMITROVA Valentina

2 ILIEV Vladimir 4 HRISTOVA Lora

15 USA – UNITED STATES 1 GERMAIN Maxime 3 DICKINSON Kelsey Joan

2 BROWN Jake 4 FREED Margie

16 LTU – LITHUANIA 1 DOMBROVSKI Karol 3 KOCERGINA Natalja 6

2 STROLIA Vytautas 4 TRAUBAITE Judita

17 ROU – ROMANIA 1 BUTA George 3 MEZDREA Andreea

2 COLTEA George 4 CHIRKOVA Elena

18 KAZ – KAZAKHSTAN 1 DYUSSENOV Asset 3 KONDRATYEVA Anastassiya

2 BAUER Kirill 4 YEGOROVA Polina

19 BEL – BELGIUM 1 LANGER Thierry 3 LIE Lotte 7

2 CLAUDE Florent 4 CLOETENS Maya

20 MDA – MOLDOVA 1 USOV Mihail 3 MAKAROVA Aliona

2 MAGAZEEV Pavel 4 GHILENKO Alla

21 CAN – CANADA 1 RUNNALLS Adam 3 PEIFFER Benita

2 KIERS Trevor 4 MOSER Nadia

22 LAT – LATVIA 1 BIRKENTALS Renars 3 BULINA Sanita 8

