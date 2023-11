Biathlon, Italia ottava nella staffetta femminile vinta dalla Norvegia ad Oestersund

La prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è proseguita ad Oestersund, in Svezia, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia, rappresentata dalla formazione composta da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola ed Hannah Auchentaller, con quest’ultima che ha sostituito l’influenzata Lisa Vittozzi, ha chiuso all’ottavo posto. Vittoria della Norvegia davanti alla Svezia ed alla Germania.

Sotto una fitta nevicata e con l’ausilio dell’illuminazione artificiale, nella prima frazione arriva l’ottima prova dell’azzurra Rebecca Passler, che non utilizza alcuna ricarica, né a terra, né in piedi, e così tiene le code del terzetto di testa, composto dalla francese Lou Jeanmonnot, prima, dalla ceca Tereza Vobornikova, seconda a 0″4 e dalla norvegese Marthe Krakstad Johansen, terza a 1″1. Italia quarta a 3″4.

Dorothea Wierer non è al meglio, avendo avuto la febbre alta fino a pochi giorni dal via della Coppa del Mondo, e nella seconda frazione cede terreno sugli sci rispetto al terzetto di testa, ma con una gran precisione al poligono, dove utilizza soltanto una ricarica a terra, resta in zona podio, arrivando a metà gara a 50″8 dalla norvegese Juni Arnekleiv, ampiamente in testa, ma a soli 1″2 dalla tedesca Sophia Schneider, terza. Seconda è la ceca Jessica Jislova a 37″0.

Nella terza frazione l’Italia perde inesorabilmente terreno: Samuela Comola dapprima utilizza due ricariche a terra e si allontana dalla zona podio in termini cronometrici, pur restando quarta, poi incappa in due giri di penalità nel poligono in piedi e sprofonda al decimo posto, riuscendo almeno a risalire in nona piazza prima dell’ultimo cambio, dove paga 3’39″4 dalla svedese Elvira Oeberg, passata in testa con 23″4 sulla norvegese Karoline Offigstad Knotten e 29″4 sulla tedesca Vanessa Voigt.

Prova d’orgoglio di Hannah Auchentaller nell’ultima frazione, nella quale utilizza soltanto una ricarica in piedi e recupera un’altra posizione, chiudendo ottav a 4’56″9 dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che vince in 1:18’48″3 dopo aver scavalcato all’ultimo poligono la svedese Hanna Oeberg, seconda a 41″6, mentre completa il podio la tedesca Franziska Preuss, terza a 47″9. Oltre i 2′ tutte le altre Nazionali.

Foto: Federico Angiolini