Biathlon, Dorothea Wierer: “Vado avanti grazie al sostegno del gruppo, sono ancora determinata”

Si accinge a ripartire definitivamente la stagione degli sport invernali: domani scatterà la Coppa del Mondo di biathlon con le due staffette miste a Oestersund (Svezia). Dorothea Wierer, dopo l’influenza, ha annunciato la sua partecipazione all’opening svedese.

La campionessa altoatesina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Eurosport in vista dell’inizio di questa stagione: “Non vedevo l’ora che iniziasse la stagione dopo ore e ore di allenamento e tanti sacrifici. Vedremo come andrà: gli ultimi giorni non sono stati il massimo perché ho avuto due giorni di febbre alta e non è sicuramente la migliore delle situazione a pochi giorni dall’inizio della stagione”.

“Le motivazioni sono sempre le stesse: cerco sempre di dare il massimo. In tanti mi dicono ‘perché non smetti?’. Ogni tanto me lo chiedo anch’io, ma in fondo l’anno scorso ho fatto una stagione positiva, non me lo aspettavo quindi ci provo ancora. Mi piace molto allenarmi con il gruppo, stare in compagnia: da sola non riuscirei ad andare avanti, se non ci fosse la squadra io farei la metà degli allenamenti e di conseguenza non farei più risultati. Stiamo lavorando molto bene: tutti si stanno impegnando tanto, dai più giovani ai più esperti. Gli atleti sono consapevoli di poter fare qualcosa di importante”.

“Oestersund? Mi piace perché ci sono sempre condizioni invernali, non mezze stagioni con la pioggia. Lì ho fatto la mia prima vittoria. Ho vinto due Mondiali di fila e in Svezia l’anno scorso ho finito bene la stagione“.

