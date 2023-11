Biathlon, Dorothea Wierer: “Non sono al meglio fisicamente, mi è mancato qualcosa nell’ultimo poligono”

Una diciassettesima posizione nella 15 km Individuale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 sulle nevi di Ostersund (Svezia) per Dorothea Wierer. L’altoatesina si era presentata non al meglio per via della febbre che l’ha debilitata in avvicinamento a questa prima uscita stagionale.

Tuttavia, per “Doro”, una gara da valutare in maniera positiva, se si considera quanto fatto per 3/4 della prova, visti i due bersagli mancati nell’ultimo poligono che nei fatti ha affossato la sua prova. “Sento ancora di non essere al meglio dal punto di vista fisico, ma è andata meglio rispetto alla staffetta mista di sabato. Devo avere pazienza con il mio corpo, è andato tutto bene fino all’ultimo poligono, mi è mancata un pizzico di concentrazione ed ho commesso due errori”, ha raccontato l’azzurra.

Una giornata fantastica per il Bel Paese, con Lisa Vittozzi che ha posto il proprio sigillo, precedendo di appena un decimo la tedesca Franziska Preuss, in terza posizione l’altra teutonica Vanessa Vogt a 10.1 dalla sappadina. Per Lisa si tratta della quarta vittoria della carriera e del ventunesimo podio individuale della carriera, oltre che del quinto podio consecutivo nella specialità.

Foto: LaPresse