Beach volley, buon quinto posto di Dal Corso/Viscovich nel Challenge di Haikou

Si chiude con un buon quinto posto e con tanti punti nel ranking mondiale l’avventura cinese di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Nel Challenge di Haikou che, a meno di ripensamenti, dovrebbe chiudere la stagione della coppia azzurra, sono arrivati tre successi (uno per forfait dell’avversario) e una sconfitta per la coppia italiana che ha fermato la sua corsa a un passo dalla semifinale.

Negli ottavi la Dal Corso/Viscovich hanno battuto i fratelli lettoni Samoilovs/Samoilovs, coppia inedita ma di grande esperienza a livello internazionale, vincendo 2-1 una sfida molto combattuta che si era aperta con il successo abbastanza netto degli azzurri nel primo set (21-16). Veemente la reazione dei lettoni che hanno vinto in volata 21-18 il secondo set ma nel tie break ancora netto è stato il predominio della coppia italiana che si è imposta con il punteggio di 15-8.

Nei quarti di finale la coppia italiana ha dovuto fare i conti con gli esperti australiani Hodges/Schubert (quest’anno trionfatori nel Challenge di Jurmala) e non è riuscita a giocare alla pari con i titolati avversari che hanno vinto nettamente il primo set 21-14 e hanno tenuto a bada gli avversari nel secondo quando si sono avvicinati minacciosamente nella parte centrale, riuscendo a spuntarla con il punteggio di 21-17.

In campo maschile la vittoria è andata agli statunitensi Evans/Budinger che, per ottenere la prima vittoria in coppia nel circuito mondiale (Evans aveva già vinto a Nijmegen nel 2021 con Field), hanno dovuto aggiudicarsi una sorta di campionato a stelle e strisce (dove sulla carta erano i meno titolati) battendo in semifinale Schalk/Bourne 2-0 (21-15, 21-19) e in finale ancora 2-0 (21-14, 23-21) Crabb/Brunner. Terzo gradino del podio per gli australiani Hodges/Schubert che hanno vinto la finale di consolazione contro Schalk/Bourne per 2-0 (21-15, 23-21).

Tra poco si giocano le finali femminili con le brasiliane Carol/Barbara, sempre performanti nei Challenge, che affrontano le sorprendenti padrone di casa Zhu Lingdi/Cao, non sfortunate nel percorso di avvicinamento alla finale. Nella finale per il terzo posto saranno di fronte le lituane Paulikiene/Raupelyte e le brasiliane Tainá/Victoria.

Play-off maschili: Cattet/Barthelemy (FRA)-Wang/Li (CHN) 2-0 (21-17, 21-17), Herrera/Gavira (ESP)-Plavins/Fokerots (LAT) 2-0 (24-22, 21-15)

Ottavi di finale maschili: Kantor/Zdybek (POL)-Pithak/Poravid (THA) 2-0 (21-14, 21-16), Bello,/Bello (ENG)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-18, 18-21, 19-17), Evans/Budinger (USA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-1 (21-15, 19-21, 15-10), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 1-2 (16-21, 21-18, 8-15), Heidrich/Dillier (SUI)-Hodges/Schubert (AUS) 1-2 (20-22, 21-15, 15-17), Brewster/Friend (USA)-Schachter/Dearing (CAN) 0-2 (16-21, 17-21), Crabb./Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (21-10, 20-22, 15-13), Cattet/Barthelemy (FRA)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (13-21, 13-21)

Quarti di finale maschili: Kantor/Zdybek (POL)-Schalk/Bourne (USA) 1-2 (21-18, 20-22, 13-15), Evans/Budinger (USA)-Bello/Bello (ENG) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Hodges/Schubert (AUS)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-14, 21-17), Crabb/Brunner (USA)-Schachter/Dearing (CAN) 2-0 (21-11, 21-16).

Semifinali maschili: Evans/Budinger (USA)-Schalk/Bourne (USA) 2-0 (21-15, 21-19), Crabb/Brunner (USA)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (17-21, 21-17, 15-11).

Finale 3. Posto maschile: Hodges/Schubert (AUS)-Schalk/Bourne (USA) 2-0 (21-15, 23-21)

Finale 1. Posto maschile: Crabb/Brunner (USA)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (14-21, 21-23)

Play-off femminili: Zeimann/MacDonald (NZL)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (21-23, 20-22), Vieira/Chamereau (FRA)-Anastasija/Tina (LAT) 2-0 (21-18, 21-19)

Ottavi di finale femminili: Esmée/Zoé (SUI)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 1-2 (13-21, 21-16, 11-15), Lin/ Zeng (CHN)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (13-21, 18-21), Pavan/McBain (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-16, 21-19), Quiggle/Murphy (USA)-Zhu Lingdi/Cao (CHN) 0-2 (21-23, 19-21), Alvarez M/Moreno (ESP)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (19-21, 21-18, 12-15), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Carro/Lobato (ESP) 2-1 (21-19, 15-21, 15-13), Bansley/Bukovec (CAN)-Kadeliye/Wang (CHN) 2-1 (21-15, 16-21, 17-15), Carol/Barbara (BRA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-15, 25-27, 16-14).

Quarti di finale femminili: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-15, 21-10), Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (21-18, 19-21, 18-16), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (16-21, 12-21), Carol/Barbara (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (23-21, 21-16).

Semifinali femminili: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-0 (21-14, 21-18), Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-17).

Finale 3. Posto femminile: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Tainá/Victoria (BRA)

Finale 1. Posto femminile: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Carol/Barbara (BRA)

Foto Fivb