Basket: lunedì 27 novembre in programma il sorteggio dei tornei preolimpici

Sarà sicuramente l’appuntamento più importante della stagione per l’Italbasket. L’anno prossimo in programma le Olimpiadi di Parigi, ma per arrivarci e staccare il biglietto gli azzurri dovranno passare dal Preolimpico.

Ancora non si conoscono sede ed avversari della squadra tricolore guidata da Gianmarco Pozzecco, ma i verdetti arriveranno a breve: i sorteggi saranno effettuati infatti lunedì 27 novembre.

La cerimonia avrà luogo alla Patrick Baumann House of Basketball, in Svizzera, alle ore 18.00 (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA).

Lunga la lista delle possibili avversarie dell’Italia: Angola, Bahamas, Bahrain, Brasile, Camerun, Costa D’Avorio, Croazia, Egitto, Filippine, Finlandia, Georgia, Grecia, Lettonia, Libano, Lituania, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Portorico, Repubblica Dominicana, Slovenia, Spagna.

Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria