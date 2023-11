Basket, la Virtus Bologna vince contro Treviso in Serie A. Jacob Pullen ne fa 33 e trascina la GeVi Napoli

Si sono completati da poco i due anticipi del sabato sera per la settima giornata della Serie A di basket 2023-2024. La Virtus Bologna ha ospitato la Nutribullet Treviso, mentre l’Openjobmetis Varese ha fatto visita alla GeVi Napoli. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le due sfide odierne.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO 91-77

La Virtus Bologna reagisce dopo il brutto ko di Eurolega contro il Real Madrid e batte alla Segafredo Arena la Nutribullet Treviso per 91-77. I bianconeri iniziano subito forte (14-4), con Treviso che riesce a ricucire lo strappo accorciando a -6 (18-12). Booker appoggia per il -3 (19-16), ma Tornike Shengelia piazza quattro punti in fila per il 23-16 con cui si chiude il primo quarto. Nella seconda frazione la Nutribullet torna a mordere le caviglie (23-20), ma la Virtus Bologna torna subito in doppia cifra di vantaggio (34-24). Paulicap schiaccia per il -7 (39-32), con il 2+1 di Tornike Shengelia (doppia doppia per il georgiano con 20 punti e 10 rimbalzi) e la bomba di Alessandro Zanelli che fissano il punteggio sul 45-35 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa gli emiliani spingono sull’acceleratore e lasciano gli avversari letteralmente al palo: Belinelli e compagni volano fino al +21 con la bomba di Isaia Cordinier, con la Nutribullet che fatica a contenere lo strapotere offensivo dei vice-campioni d’Italia. Ognjen Dobric spara la tripla del +25 (72-47) con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel quarto conclusivo le V-nere gestiscono l’enorme vantaggio accumulato nei parziali precedenti, con Treviso che cerca di rendere meno pesante il passivo nei minuti che anticipano la sirena finale: finisce 91-77 alla Segafredo Arena, con la Virtus Bologna che centra la sesta vittoria in Serie A mentre la Nutribullet rimane in fondo alla classifica ancora a secco di successi.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Shengelia 20, Abass 19, Cordinier 16

Treviso: Booker 15, Zanelli 13, Allen 10

GEVI NAPOLI-OPENJOBMETIS VARESE 97-96

La GeVi Napoli fa rispettare il fattore campo e piega la resistenza dell’Openjobmetis Varese per 97-96. Break micidiale in apertura dei partenopei (9-0), con i lombardi che non si perdono d’animo e riescono a colmare il gap fino al -5 (13-5). Brown ed Ulaneo tengono l’Openjobmetis a contatto (17-15), mentre Virginio in contropiede appoggia per il sorpasso (17-18). Un appoggio di Pullen e la bomba di Owens riportano la GeVi davanti alla prima sirena (22-18). Nel secondo quarto Napoli prova a prendere un margine di sicurezza (27-20), ma Varese non si scompone e si rifà prontamente sotto (27-25). I campani trovano un altro parziale per sfiorare la doppia cifra di vantaggio (34-25), ma i biancorossi riescono a risalire ancora fino al -2 (36-34). Davide Moretti e Brown mettono la freccia (36-39), rimanendo a +4 prima del riposo di metà partita (41-45). Nella terza frazione la GeVi riesce a pareggiare i conti (45-45), con l’Openjobmetis che torna avanti dalla lunetta con Gabe Broen (49-53). Break di 8-0 della squadra di coach Sacripanti per il sorpasso (57-43), con Varese che aumenta nuovamente l’intensità e si riprende il vantaggio a 10’ dalla sirena finale con Nicolò Virginio e Vinnie Shahid (63-66). Nel quarto conclusivo Pullen si prende la squadra sulle spalle e con tre bombe consecutive fa esplodere il PalaBarbuto per il sorpasso (74-66). L’americano segna anche dalla lunetta (77-71), con Varese che si avvicina a -4 (81-77). Il 2+1 di Zubcic mantiene due possessi pieni di vantaggio per Napoli (84-78), ma due triple di Shahid riportano l’Openjobmetis avanti (84-87). Finale al cardiopalma: Pullen e Zubcic (24 punti per lui) tengono la GeVi davanti (91-87), ma Cauley-Stein appoggia per il contro-sorpasso (93-94). Il solito Pullen completa il gioco da quattro punti per il +4 (97-94), con Varese che dopo i liberi di McDermott non riesce a ribaltare la partita: finisce 97-96, esulta il pubblico del PalaBarbuto per la quinta vittoria in sette partite dei partenopei che rimangono nella parte alta della classifica.

TOP SCORER

Napoli: Pullen 33, Zubcic 24, Owens 15

Varese: McDermott 20, Shahid 14, Moretti 13

