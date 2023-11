Calcio a 5, vittorie di Olimpus Roma e di Italservice Pesaro nel 7° turno della Regular Season

Calato il sipario sui quattro incontri andati in scena quest’oggi, validi per il settimo turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Sono arrivate le affermazioni dell’Olimpus Roma e dell’Italservice Pesaro. La formazione capitolina si è imposta sul campo del Verona con un perentorio 7-2. Grande protagonista del match Fortino, autore di ben quattro marcature. Un risultato che conferma le leadership dell’Olimpus in graduatoria.

Vittoria esterna anche per Pesaro, che ha sbancato il campo di Ciampino: 6-3 lo score in favore dell’Italservice, Schiochet a segno con una doppietta e tra i migliori. Formazione pesarese che tiene il ritmo per i playoff, mentre per le zone basse della classifica importante la vittoria casalinga di Città di Cosenza (5-3) contro Mantova. Mattatore del confronto Petry con una tripletta, considerando anche l’espulsione nella ripresa di Mascherona.

A chiudere il discorso il pari tra Fortitudo Pomezia e Came Dosson: uno spettacolare 5-5 nel quale Turk ha messo a referto tre gol per gli ospiti e a cui hanno risposto Angelo e Raubo con una doppietta ciascuno. Da segnalare il cartellino rosso per Molitierno al 10′ del primo tempo.

Foto: Shutterstock.com