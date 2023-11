NBA, risultati della notte (11 novembre): vittoria per Fontecchio, sconfitta per Gallinari

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate nove partite della stagione 2023-2024 di NBA , valide anche per l’In-season Tournament, cioè il torneo di metà stagione simile a una Coppa Nazionale che coinvolge tutte le trenta squadre dell’NBA. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

In campo anche Danilo Gallinari e Simone Fontecchio, con Wizards e Jazz. E a sorridere è Fontecchio che vede i suoi Utah Jazz battere in trasferta i Memphis Grizzlies 121-127. Una vittoria che arriva al termine di un match gestito quasi sempre in vantaggio, ma dove i Grizzlies hanno rischiato di vincerla, recuperando dal -21 del terzo quarto. Non bastano a Memphis i 37 punti di Desmond Bane, mentre per Utah top scorer è Jordan Clarkson con 26 punti. Per Fontecchio 12 minuti e 6 punti, con un 2/2 da oltre l’arco. Perde, invece, Danilo Gallinari, con i suoi Washington Wizards che si fanno rimontare dagli Charlotte Hornets che vincono 117-124. Decisiva la seconda metà dell’ultimo quarto, quando dal -10 gli Hornets ribaltano tutto, grazie ai 13 punti di LaMelo Ball e gli 11 di Gordon Hayward solo negli ultimi 12 minuti. Hayward è anche il top scorer con 27 punti, mentre per Gallinari match da 18 minuti in campo, 9 punti e 4 assist.

Netta vittoria, invece, per i Dallas Mavericks che superano i Los Angeles Clippers per 144-126. Match che resta in equilibrio per un quarto, dove sono i Clippers a provare a fare la partita, ma poi sale in cattedra il solito Luka Doncic e i Mavs volano grazie ai suoi 44 punti e 6 assist. Vittoria anche per i Boston Celtics che hanno la meglio dei Brooklyn Nets per 121-107. Match sempre guidato da Brown e compagni, che poi nell’ultimo quarto scappano via e la chiudono. Merito dei 28 punti dello stesso Jaylen Brown, ma anche di un Jrue Holiday che sfiora la tripla doppia con 13 punti, 12 rimbalzi e 9 assist.

Non bastano i 29 punti di Victor Wembanyama ai San Antonio Spurs, che cedono in casa contro i Minnesota Timberwolves per 110-117. Per i Wolves quinto successo consecutivo e ottenuto grazie a un secondo tempo dominato, dopo che i Spurs avevano provato a fare da lepri nei primi 24 minuti. Top scorer, come detto, Wembanyama con 29 punti, ma come lui hanno segnato anche Karl-Anthony Towns per gli Spurs e Devin Vassell per Minnesota. Vittoria di misura per i Los Angeles Lakers che rialzano la testa e battono i Phoenix Suns 119-122. Match deciso nell’ultimo quarto, quando i californiani rimontano, superano e vanno a vincere, sospinti dai 32 punti e 11 rimbalzi di LeBron James, mentre ai Suns non bastano i 38 punti di Kevin Durant.

Negli ultimi tre match di giornata, infine, Detroit Pistons – Philadelphia Sixers 106-114, con 33 punti e 16 rimbalzi per Joel Embiid, ma anche 29 punti e 11 assist per Tyrese Maxey che valgono la settimana vittoria consecutiva dei Sixers. Houston Rockets – New Orleans Pelicans 104-101, con Houston che la ribalta negli ultimi 2 minuti grazie a due triple di Fred Van Vleet, autentico eroe di giornata, anche se top scorer della partita è Brandon Ingram con 31 punti. Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 105-98, con i padroni di casa che guidano fin dal primo minuto e agli OCT non bastano i 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander, miglior marcatore di giornata.

