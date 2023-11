NBA, i risultati della notte (1° Novembre): sconfitta per i Wizards di Gallinari, sorride Fontecchio con i Jazz. Nuggets ko. LeBron trascina i Lakers

Altra grande notte in NBA, con ben tredici partite disputate per la regular season 2023-2024. Sono scesi in campo anche i nostri portacolori Danilo Gallinari (Washington Wizards) e Simone Fontecchio (Utah Jazz): andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Toronto Raptors (2-3) confermano il fattore campo battendo i Milwaukee Bucks (2-2) per 130-111 con 26 punti di Pascal Siakam e ben tre giocatori che chiudono con una doppia doppia: Jakob Poetl (14 punti ed 11 rimbalzi), Scottie Barnes (21-12 nelle medesime voci statistiche) e Dennis Schröder (24 punti e 12 assist per il tedesco campione del Mondo) – tra le fila dei Bucks, invece, 16 punti di Giannis Antetokoumpo e 20 di Malik Beasley. Colpo esterno dei Portland Trail Blazers (2-3) in case dei Detroit Pistons (2-3) col punteggio di 101-110, grazie ai 29 punti di uno scatenato Shaedon Sharpe e ai 24 dell’ex di turno Jerami Grant – ai Pistons non bastano i 30 punti di Cade Cunningham a ribaltare la situazione. Vittoria esterna anche per i New Orleans Pelicans (3-1) sugli Oklahoma City Tbunder (3-2) per 106-110, dove Zion Williamson accarezza la tripla doppia (20 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist) e CJ McCollum piazza ben 29 punti ed 11 rimbalzi – per OKC 20 punti ed 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 19 punti con 11 rimbalzi di Chet Holmgren. I Cleveland Cavaliers (2-3) espugnano il Madison Square Garden di New York prevalendo sui Knicks (2-3) col punteggio di 89-95, trascinati dai 30 punti di un Donovan Mitchell in grande spolvero mentre per i padroni di casa 24 punti di Jaleen Brunson e ben 16 rimbalzi raccolti da Mitchell Robinson.

Cadono di fronte al proprio pubblico i vice-campioni dei Miami Heat (1-4) contro i Brooklyn Nets (2-2) per 105-109, con gli ospiti che piazzano la zampata decisiva nel quarto conclusivo (22-34) grazie ai 21 punti di Mikal Bridges – per gli Heat 30 punti di uno scatenato Tyler Herro, 21 punti (e 14 rimbalzi) di Bam Adebayo e 20 di Jimmy Butler. I Boston Celtics (4-0) dilagano al TD Garden contro gli Indiana Pacers (2-2) per 155-104 ed allungano la striscia di imbattibilità grazie alla doppia doppia di Jayson Tatum (30 punti e 12 rimbalzi) e ai 18 di Derrick White. Rimanendo sempre ad Est, gli Atlanta Hawks (3-2) fanno la voce grossa contro i Washington Wizards (1-3) vincendo per 130-121 con 23 punti e 10 assist di Trae Young, 24 punti di Dejounte Murray e 23 di De’Andre Hunter – ai Wizards non bastano i 25 punti di Kyle Kuzma ad evitare il ko, mentre Danilo Gallinari mette a referto 8 punti in quasi 19’ sul parquet. Prima sconfitta stagionale per i Denver Nuggets (4-1) detentori del titolo, che vengono sconfitti dai Minnesota Timberwolves (2-2) col punteggio di 110-89: i padroni di casa spaccano la partita nel secondo quarto (35-23), trascinati dai 24 punti di Anthony Edwards mentre Nikola Jokic chiude con una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi.

Affermazione interna per gli Houston Rockets (1-3) sui Charlotte Hornets (1-3) per 128-119, che trovano così la prima vittoria grazie ai 23 punti di Jalen Green e ai 22 di Fred VanVleet – 23 punti di P.J. Washington non servono ad evitare il ko agli ospiti. Prosegue senza ostacoli la corsa dei Dallas Mavericks (4-0), che rimangono imbattuti vincendo sui Chicago Bulls (114-105) con il contributo importante di Grant Williams autore di 25 punti – 18 punti e 10 rimbalzi per la stella Luka Doncic. Gli Utah Jazz (2-3) esultano in casa contro i Memphis Grizzlies (0-5) ancora a secco in quest’avvio stagionale col punteggio di 133-109, trascinati dai 23 punti di Collin Sexton dalla panchina e dai 20 di Jordan Clarkson – 5 punti in 8’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio. Serve un overtime ai Los Angeles Lakers (3-2) per aggiudicarsi la ‘stracittadina’ contro i Los Angeles Clippers (3-2) per 130-125, dopo che i tempi regolamentari erano finiti in parità (117-117). LeBron James illumina i compagni con una doppia doppia da 35 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Clippers non bastano i 38 punti di Paul George ed i 35 di Kawhi Leonard ad evitare il ko in attesa del debutto di James Harden che dovrebbe indossare la canotta biancorossa per la prima volta la settimana prossima. Nell’ultima partita che completava la lunga notte NBA i Golden State Warriors (4-1) vincono di misura (102-101) contro i Sacramento Kings (2-2), con Steph Curry protagonista ed autore di 21 punti – 23 punti ed 11 rimbalzi per Domantas Sabonis tra le fila degli avversari californiani.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 130-111

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 101-110

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 106-110

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 89-95

Miami Heat-Brooklyn Nets 105-109

Boston Celtics-Indiana Pacers 155-104

Atlanta Hawks-Washington Wizards 130-121

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 110-89

Houston Rockets-Charlotte Hornets 128-119

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 114-105

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 133-109

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 130-125 dTs

Golden State Warriors-Sacramento Kings 102-101

Foto: LaPresse