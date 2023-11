Basket, la Virtus Bologna cade ad Atene contro il Panathinaikos in Eurolega. Terzo ko stagionale per i bianconeri

La Virtus Bologna cade in Eurolega per mano del Panathinaikos Atene, venendo sconfitta per 90-76 nella nona giornata della regular season 2023/2024. Terzo ko stagionale per i bianconeri, attesi dalla sfida contro il Fenerbahce Istanbul la settimana prossima.

La Virtus Bologna prova a sorprende subito i greci (0-4), con Mitoglou che mette la freccia per il Panathinaikos (5-4). Shengelia e Dunston riportano i bolognesi avanti (10–11), con Balcerowski che tiene i padroni di casa avanti (14-11). Gli ateniesi mantengono due possessi pieni di vantaggio con Nunn (19-13), mentre i due liberi di Mitoglou valgono il 21-15 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Virtus Bologna prova a ricucire il gap (23-19), con Cacok che appoggia per il -4 (25-21). Lundberg spara la tripla (30-26), ma Sloukas tiene il Panathinaikos a +8 (36-28) a -4’02” dalla seconda sirena. I bianconeri rimangono a contatto con Hackett (36-33), ma Mitoglou respinge l’assalto Emiliano (40-35 e 12 punti per l’ex Olimpia Milano). Jerian Grant segna la bomba del +6 (43-37), ma Dunston e Belinelli col libero per il fallo tecnico ad Ataman tengono la Virtus a contatto (43-40). Gli ellenici riescono però a chiudere il primo tempo sopra di tre lunghezze (45-42).

Nella terza frazione la partita sale d’intensità, con le due squadre che non si risparmiano e lottano su ogni pallone: la Virtus Bologna riprende la leadership nel punteggio con Pajola (54-56) mantenendo quattro punti di vantaggio grazie a Shengelia (59-63), ma la bomba di Luca Vildoza tiene gli ellenici a -1 dopo 30’ di gioco (62-63).

Nel quarto conclusivo i bianconeri cercano di rimanere in vantaggio (65-67), ma il Panathinaikos ritrova fluidità in attacco e spinge sull’acceleratore grazie a Lessort e Sloukas toccando anche il +10 (80-70). Hackett prova a scuotere la squadra dalla lunetta (82-72), ma i biancoverdi non mollano la presa e gestiscono il vantaggio accumulato nei minuti conclusivi per il 90-76 finale con cui si chiude la sfida odierna in favore del Panathinaikos.

PANATHINAIKOS ATENE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (21-15, 24-27, 17-21, 28-13)

TOP SCORER

Panathinaikos Atene: Mitoglou 24, Vildoza e Sloukas 11

Virtus Bologna: Belinelli 20, Shengelia 17, Pajola 7

