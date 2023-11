Basket, la Dinamo Sassari si sblocca in Champions League e vince in Germania

Prima vittoria nella Basketball Champions League per la Dinamo Sassari. La squadra di Piero Bucchi si sblocca finalmente in campo europeo, espugnando il campo del Ludwigsburg con il punteggio di 89-79. Un successo che rilancia completamente le ambizioni di qualificazione della Dinamo, che agguanta in classifica proprio i tedeschi.

Ottima prestazione di Stephane Gombauld, che sfiora la doppia doppia con 18 e 9 rimbalzi. Molto bene Alfonzo McKinnie con 13 e 12 rimbalzi, mentre in doppia cifra chiudono anche Breein Tyree (14), Kaspar Treier (11) e Stanley Whittaker (11). Al Ludwigsburg non bastano i 22 di Jayvon Graves ed i 15 di Yorman Polas.

Super avvio del Ludwigsburg, che scappa sul 10-2, ma Sassari reagisce e si porta sul -2. Si gioca punto a punto nel primo quarto con i padroni di casa avanti 24-23. La Dinamo costruisce un parziale di 10-2 ad inizio secondo quarto, con la squadra di Bucchi che poi chiude avanti all’intervallo 45-38.

Al rientro dagli spogliatoi i tedeschi accorciano quasi subito sul -2. Si gioca punto a punto per quasi tutta la frazione, anche se negli ultimi minuti Sassari tocca anche la doppia cifra di vantaggio ed è avanti 68-59 quando si entra negli ultimi dieci minuti. Nell’ultimo quarto la Dinamo regge benissimo agli assalti dei tedeschi e si prende un’importante vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MHP RIESEN LUDWIGSBURG – DINAMO SASSARI 79-89 (24-23, 14-22, 21-23, 20-21)

Ludwigsburg: Childs 7, Graves 22, Hammond 5, Melson 6, Polas 15, Bahre, Buie 3, Edigin 4, Lewis 11, Patrick 6, Pleta, Mojica.

Sassari: Kruslin 7, McKinnie 13, Treier 11, Tyree 14, Whittaker 11, Cappelletti 7, Charalampopoulos, Gandini, Gentile 8, Gombauld 18, Pisano, Raspino.

Credit FIBA