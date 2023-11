Basket femminile, Venezia soffre un tempo, ma poi batte Pecs in EuroCup

Si è conclusa la sfida valevole per la quinta giornata dell’EuroCup Women, il torneo femminile continentale di basket che vedeva in campo la Reyer Venezia opposta alle ragazze ungheresi del NKA Universitas Pecs. Venezia arrivava all’appuntamento ancora imbattuta, mentre la formazione ungherese aveva uno score di 2 vinte e 2 perse. Ecco come è andata.

Venezia è chiamata a inseguire fin da subito, con due canestri di Peyton Williams a dare il là alla partita. Gioca meglio la squadra ospite, che trova facilmente la via del canestro, mentre faticano le venete che in due minuti vanno sul -6. Pan e Kuier, entrambe su assist di Matilde Villa, riavvicinano la Reyer, che però non riesce mai a chiudere il gap. L’elastico tiene le due squadre costantemente tra i 2 e i 5 punti di distacco, anche se è il Pecs a provare due volte l’allungo, arrivando fino al +8 con la tripla di Zsofia Simon. Prima del primo stop, però, sono i liberi e un canestro di Lisa Berkani prima e poi quello di Lorela Cubaj a ricucire quasi completamente il gap e si va al primo stop sul 18-20.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con le ungheresi sempre avanti e Venezia che resta in scia, anche se è sempre obbligata a inseguire. Un canestro di Lorela Cubaj a 3’23” dal riposo riporta le padrone di casa sul -1, ma nell’ultima parte del primo tempo le due formazioni sembrano trovarsi davanti a un canestro stregato. Si arriva a 1’30” dalla sirena prima che Awak Kuier trovi il canestro del sorpasso, risponde il Pecs, poi nuovo canestro di Cubaj su ennesimo assist di Villa e si va negli spogliatoi con Venezia avanti 35-34 dopo aver inseguito per quasi 20 minuti.

Il terzo quarto inizia specularmente con i primi due, con il match che resta sul filo dell’equilibrio, ma ora è Venezia a fare la parte della lepre, mentre le ungheresi sono obbligate a inseguire. Sono Francesca Pan e Matilde Villa le mattatrici per le venete in questo periodo di gioco, poi sono due liberi di Cubaj a dare il massimo vantaggio per Venezia sul +7 a 1’35” dalla fine del quarto. Si bloccano i due attacchi nei 90 secondi seguenti e si va all’ultimo stop con Venezia avanti 53-46.

L’ultimo quarto vede le due formazioni molto tese, nelle prime battute del periodo non si va con facilità a canestro e il gap non cambia con un parziale di 2-2 nel primi tre minuti e mezzo del quarto. La scossa la dà Matilde Villa che segna il +9 per Venezia, che ora inizia a vedere il traguardo. Non risponde il Pacs e, anzi, è la stessa Villa che con una tripla trova la doppia cifra di vantaggio e chiude virtualmente il discorso. La Reyer può ormai gestire il risultato, con le ungheresi incapaci di ritrovare la via del canestro e, alla fine, Venezia si impone 73-58. Top scorer Jessica Shepard con 17 punti e 11 rimbalzi, ma da sottolineare anche i 15 punti e 8 assist di Matilde Villa e i 13 di Lorela Cubaj.

Foto: fiba.basketball