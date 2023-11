Basket femminile: Venezia domina con il Bursa e chiude imbattuta la prima fase di EuroCup

La Reyer Venezia infila la sesta vittoria e chiude la prima fase dell’EuroCup di basket femminile da imbattuta. Un dominio assoluto quello della squadra di Mazzon, che travolge in casa le turche del Bursa Uludag con il punteggio di 105-58. Una vittoria praticamente mai in discussione, con le venete che ora si presentano agli ottavi come una delle squadre più forti.

Una prestazione clamorosa di Jessica Shepard, che guida Venezia con addirittura 37 punti (13/17 da due), chiudendo anche in doppia doppia con 13 rimbalzi. Ottimo davvero anche l’impatto di Francesca Pan, che mette a referto 21 punti con un eccellente 7/8 dall’arco. Al Bursa non sono bastati i 23 punti di Madison Avery Williams.

Dopo i primi cinque minuti di equilibrio (9-9), arriva un primo allungo di Venezia con un parziale di 9-0. Le turche provano ad accorciare, ma nel finale di quarto Villa e Fassina riportano nuovamente la Reyer sul +9 (26-17). La squadra di Mazzon allunga ulteriormente all’inizio del secondo quarto (35-20). Il Bursa prova ad accorciare, ma si scatena Shepard e Venezia arriva all’intervallo sul +19 (51-32).

Il copione del match non cambia nel secondo tempo con la Reyer che prosegue nel proprio dominio. Shepard e Pan continuano a bruciare la retina con frequenza e Venezia vola oltre i venti punti di vantaggio. Si entra nell’ultimo quarto con la partita praticamente finita sul 75-47 per le padrone di casa. Gli ultimi dieci minuti sono un monologo veneto, con la Reyer che piazza un ulteriore parziale di 19-4 che aumenta notevolmente il divario. Venezia sfonda anche il muro dei 100 punti e chiude 105-58.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – BURSA ULUDAG BASKETBOL 105-58 (26-17, 25-15, 24-15, 30-11)

Venezia: Berkani 14, Cubaj 8, Fassina 5, Logoh, Nicolodi 3, Kuier 1, Makurat 11, Meldere, Shepard 37, Pan 21, Villa 5

Bursa: Celik 2, Garip 5, Poyraz 4, Turus, Avery Williams 23, Baptiste 12, Cakir, Sahin 10, Sarr 2

Credit Ciamillo