Basket femminile, Sassari chiude la pratica in fretta con il Chomutov in EuroCup

Si è conclusa la sfida valevole per la quinta giornata dell’EuroCup Women, il torneo femminile continentale di basket che vedeva in campo la Dinamo Sassari opposta alle ragazze ceche del Levhartice Chomutov. Sassari arrivava all’appuntamento con due vittorie e due sconfitte, mentre la formazione ospite aveva uno score di 0-4. Ecco come è andata.

Parte fortissimo Sassari, che sa di avere una chance fondamentale per risalire la classifica contro il fanalino di coda del Chomutov. E le ceche si dimostrano fin dalle prime battute una squadra non di livello, con Ivana Raca (9 punti solo nel primo quarto) e le altre ragazze di Sassari a fare il bello e cattivo tempo. Si parte con un parziale di 7-2, poi Katerina Bartonova trova una tripla per il -2 ospite, ma è un fuoco di paglia. Altro parziale per le sarde di 9-0 e padrone di casa che scappano via. Non riesce a opporre resistenza il Levhartice Chomutov e match virtualmente già chiuso dopo 10 minuti con Sassari avanti 32-11.

Così il secondo quarto è già giocato in gestione dalle sarde, che non spingono troppo sull’acceleratore, ma non danno mai l’illusione alle ceche di poter riaprire un match ormai chiuso troppo presto. Il primo tempo si chiude senza particolari scossoni, con Sassari avanti 56-33 e Ashley Joens già in doppia cifra con 14 punti, Ivana Raca ferma ai 9 del primo quarto e Debora Carangelo con soli 5 punti, ma già 4 assist all’attivo.

Nel terzo quarto rallenta anche troppo i ritmi Sassari, che sbaglia molto in attacco e dopo due quarti che hanno visto percentuali decisamente alte il terzo parziale fa segnare solo 14 punti all’attivo per Carangelo e compagne. Nonostante ciò le ceche fanno poco meglio, chiudendo con 19 punti segnati e si va all’ultimo stop sul 70-52. Serve, così, solo per aggiornare le statistiche anche l’ultimo quarto che fissa il punteggio finale sul 88-65 per Sassari, che sale così a 3 vittorie e al secondo posto del girone. Top scorer si conferma Ashley Joens con 23 punti e 9 rimbalzi, seguita Ivana Raca con 17 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, da Debora Carangelo con 13 punti e 6 assist e Sara Toffolo con 11 punti. Non bastano alle ospiti, invece, i 24 punti e 9 rimbalzi di Najai Wynn-Pollard.

Foto: fiba.basketball