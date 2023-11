Basket femminile, le 12 di Capobianco per Italia-Grecia. Escluse Pasa, Kacerik e Campisano

Il terzo ciclo di Andrea Capobianco alla guida della Nazionale italiana femminile di basket comincia ufficialmente questa sera (palla a due alle ore 20.00) al PalaElachem di Vigevano contro la Grecia nel primo match delle qualificazioni ai Campionati Europei del 2025. In realtà la posta in palio è relativa, perché l’Italia è già qualificata come Paese ospitante di un girone nella fase finale.

“Finalmente si va in campo, è la prima uscita di questo nuovo corso e la vogliamo onorare con una prestazione al massimo delle nostre possibilità. La Grecia è sempre un avversario che merita il massimo rispetto: ha diverse molto interessanti e in campo porta sempre un’energia speciale, un orgoglio riconoscibile in ogni occasione”, dichiara il coach azzurro.

“Dobbiamo scendere in campo con la faccia giusta, leggere ma non superficiali, consapevoli che con tre giorni di allenamento non potremo essere perfetti e quindi la gestione dell’errore sarà fondamentale. Abbiamo accusato qualche problema fisico nel corso del raduno, ho chiesto alle giocatrici un extra-sforzo in termini di disponibilità e la risposta di tutte è stata quella che mi aspettavo”, aggiunge Capobianco.

Lo staff tecnico tricolore ha ufficializzato il roster che prenderà parte alla partita odierna, lasciando a riposo le seguenti giocatrici: Francesca Pasa, Martina Kacerik e Sierra Campisano. Debutto assoluto con la Nazionale maggiore per Caterina Gilli e Gina Conti, mentre il ruolo di nuovo capitano è stato assegnato a Laura Spreafico.

IL ROSTER AZZURRO CONTRO LA GRECIA

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#3 Gina Conti (1999, 1.70, P, Geas Sesto San Giovanni)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna)

#18 Caterina Gilli (2002, 1.83, A, Oxygen Roma)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Passalacqua Ragusa)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

Credit: Fiba