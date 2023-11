Italia-Grecia oggi in tv basket femminile: orario, programma, streaming, Qualificazioni Europei 2025

Quest’oggi, giovedì 9 novembre 2023, comincerà il percorso dell’Italia femminile verso Women’s EuroBasket 2025. Le azzurre di coach Andrea Capobianco, che ricordiamo sono già sicure di un posto nella prossima rassegna continentale in quanto uno dei Paesi ospitanti (insieme a Germania, Repubblica Ceca e Grecia, tutte squadre inserite nel girone I con il Bel Paese), sfideranno nella prima giornata la Grecia, in un match che si giocherà alle ore 20:00 al PalaElachem di Vigevano (Pavia).

È importante sottolineare che l’Italia è sulla carta superiore alla compagine ellenica, ma questo non vuol dire che l’impegno odierno andrà sottovalutato. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 giugno 2023, quando le azzurre vinsero in un amichevole pre-Europeo con un nettissimo 93-40. Più in generale, il Bel Paese ha sempre trionfato negli ultimi tre scontri diretti con la Grecia. Oltre all’affermazione di questa estate, le nostre portacolori hanno infatti vinto per 77-67 nella fase a gironi dell’Eurobasket 2021 e per 70-59 in un amichevole datata 3 giugno 2017 (da sottolineare che nell’amichevole del giorno prima fu invece la Grecia a trovare il successo con il punteggio di 70-56).

La partita tra Italia e Grecia valida per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei femminili del 2025

CALENDARIO ITALIA-GRECIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025

Giovedì 9 novembre

Ore 20:00: Italia-Grecia al PalaElachem di Vigevano (Pavia) – Diretta tv su Rai Sport HD

ITALIA-GRECIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

