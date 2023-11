Basket femminile: la Virtus Bologna espugna Campobasso nell’anticipo della 13^ giornata

La Virtus Bologna fa sua la sfida della tredicesima giornata (le altre partite si giocheranno il 23 dicembre), espugnando il campo di Campobasso per 61-54 al termine di una partita equilibrata e che ha visto comunque la Virtus prenderne il controllo nel secondo quarto e non lasciarlo più.

Super prestazione di Lauren Cox, che ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi. Ottima anche la prova di Haley Peters, che firma 14 punti e 9 rimbalzi. A Campobasso non sono bastati i 17 punti di Miroslava Mistinova.

Si segna pochissimo ad inizio partita e dopo cinque minuti il tabellone segna 9-7 per le padrone di casa. Campobasso tocca il +7 come massimo vantaggio e chiude il primo quarto avanti 17-12. Bologna pareggia in avvio di secondo quarto e poi allunga con Cox ed Orsili (28-21). Campobasso rientra sul -3, ma il finale di quarta è di marca Virtus che all’intervallo è in vantaggio sul 35-29.

Al rientro dalla pausa lunga, Bologna tocca quasi subito il +10. Si segna con il contagocce nel terzo quarto (10-10), con la Virtus che entra negli ultimi dieci minuti sul 45-39. Campobasso le tenta davvero tutte, ma Bologna si affida a Cox che respinge ogni assalto delle padrone di casa. Trimboli dà ancora qualche speranza alla molisane, ma la tripla di Dojkic fa calare il sipario. Vince Bologna 61-54.

Credit FIBA