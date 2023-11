Basket femminile, in Serie A1 le migliori vogliono allungare in vetta

Si disputa questo fine settimana l’ottava giornata della Serie A1 di basket femminile e i prossimi giorni vedranno le candidate al titolo che proveranno ad allungare in vetta, mentre la sfida più attesa si disputerà a Milano, dove ci sarà un vero e proprio spareggio salvezza.

Si parte questa sera a Faenza, dove le padrone di casa ospitano Schio, in un match dove le ospiti appaiono nettamente favorite. Le venete, attualmente al terzo posto ma con due partite da recuperare, puntano a espugnare Faenza per restare in scia a Venezia e Bologna. Le veneziane, invece, scendono in casa domenica nel tardo pomeriggio in un big match d’alta classifica, con Campobasso che insegue e sogna il colpaccio per accorciare la classifica in vetta.

La terza “regina”, cioè la Virtus Bologna, giocherà anch’essa domenica in casa, ospitando l’Oxygen Roma, attualmente penultima con una sola vittoria all’attivo. Per le emiliane la grande chance di continuare a correre e allungare decise sulle inseguitrici. Scendendo in classifica, tra le formazioni ferme a 8 punti (oltre a Schio e Campobasso), riposa la Geas Sesto San Giovanni, mentre San Martino di Lupari ospiterà il Battipaglia, ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La giornata si chiude con Brixia Brescia-Ragusa, due formazioni che cercano una vittoria per restare in scia alla zona playoff e allontanarsi da quella più calda, cioè quella della retrocessione. E parlando di salvezza, la sfida più attesa è quella tra il Sanga Milano e la Dinamo Sassari, con le due formazioni che al momento hanno conquistato solo una vittoria e che con un successo allungherebbero proprio su una rivale diretta per restare in Serie A1.

