ATP Parigi-Bercy 2023, Novak Djokovic batte Griekspoor in rimonta e accede ai quarti! Ora Altmaier o Rune

Vittoria in rimonta per Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Sul cemento indoor francese, il numero 1 al mondo va sotto di un set contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.23 al mondo), ma poi reagisce e ribalta il match, chiudendo con il risultato finale di 4-6 7-6(2) 6-4 dopo due ore e 39′ di gioco. Il serbo, unico tra le prime 4 teste di serie rimaste ancora in gioco nel torneo dopo il ritiro odierno di Jannik Sinner, affronterà ora ai quarti il vincente della sfida tra il tedesco Denis Altmaier e il danese Holger Rune (testa di serie n.3).

Djokovic comincia decisamente meglio e in poco tempo vola agilmente sul 3-0. Griekspoor però non ci sta e ribatte immediatamente, trovando prima il game dell’1-3 e in seguito un parziale di tre giochi a uno (con break nel settimo gioco) che gli permette di agguantare la parità sul 4-4. Galvanizzato dalla rimonta, l’olandese continua poi a giocare con grande determinazione e sale sullo 0-40 nel nono game: Djokovic inizialmente si salva portandosi sul 40-40, ma poi si arrende ai vantaggi e concede dunque un altro break. Sul 5-4 Griekspoor va quindi a servire per il set e non trema, chiudendo per 6-4.

La vittoria del primo parziale carica l’olandese, che a inizio secondo set si procura subito una palla break. Djokovic però la annulla e subito dopo si prende l’1-0. Nel game successivo il serbo sale sullo 0-40, assicurandosi tre palle per andare sul 2-0, ma Griekspoor reagisce nel momento di maggiore difficoltà e con cinque punti di fila conquista incredibilmente l’1-1. Il set prosegue poi senza scossoni fino al nono game, quando l’olandese, sul 4-4, si porta sul 15-40. Come successo però a inizio set, anche in questo caso il numero 1 al mondo resta lucido nel momento complicato e ribalta completamente il game, conquistando dunque il 5-4. Nei successivi giochi non ci sono altre palle break e si arriva così al tie-break: qui Djokovic vola rapidamente sul 5-0 e poi, dopo un piccolo sussulto di Griekspoor (2-5), si aggiudica il set per 7-2.

La contesa si sposta quindi al terzo e decisivo set. I primi quattro game scorrono via veloci senza allunghi, poi il serbo attacca in risposta e, con due punti di fila dal 30-30, strappa il servizio al suo avversario, prima di portarsi sul 4-2 nel game successivo. A questo punto sembra dunque tutto apparecchiato per un finale a senso unico, e invece non è così, perché Griekspoor non molla e si rialza, prima trovando il 4-3 ai vantaggi (dopo aver annullato una palla break) e poi conquistando incredibilmente il controbreak che vale il 4-4. Tutto torna dunque in equilibrio, ma proprio sul più bello l’olandese deve fare i conti con la fatica: Djokovic è bravo ad approfittarne e con otto punti di fila si prende prima il break e subito dopo il 6-4 che pone fine alla partita.

STATISTICHE – A fine match il conto dei vincenti-errori non forzati dà ragione a Griekspoor (43-14 per l’olandese contro il 30-15 del serbo), ma a vincere più punti nella partita è (di pochissimo) Djokovic (102 contro 101). Le statistiche comunque confermano il grande equilibrio del match: in particolare sono molto simili tra i due tennisti sia i punti conquistati con la prima in campo (78% per il numero 1 al mondo contro il 77% di Griekspoor) sia con la seconda (45% per il serbo contro il 46% del suo avversario), e anche le palle break vinte (3 per parte). Ciò vuol dire che a fare la differenza è stata soprattutto la maggior lucidità di Djokovic nei momenti chiave del match.

Foto: LaPresse